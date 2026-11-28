Бразильський «Флуміненсе» уклав новий договір із оборонцем Тьяго Сілвою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Досвідчений центрбек підписав контракт до кінця 2027 року. Восени Сілва відсвяткував 42-річчя. До лав «триколірних» ветеран приєднався влітку 2024-го, а в січні-червні цьогоріч виступав за португальський «Порту».

У дорослому футболі Сілва дебютував ще в сезоні-2002. Тоді він захищав кольори рідного РГ «Футбол». Зоряні роки кар'єри оборонця припали на італійський «Мілан», французький «Парі Сен-Жермен» і лондонський «Челсі».

Сілва в сезоні-2026 провів 16 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. У 2008-2022 роках центрбек зіграв 113 поєдинків за збірну Бразилії (сім голів).

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