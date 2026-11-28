Луганська «Зоря» не дотиснула київську «Оболонь» в 14-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті жодна з команд не відсиджувалася в обороні. Спершу мяч під контроль взяли «пивовари», та згодом луганці перехопили ініціативу. Щоправда, справді гострих моментів було обмаль.

Фактично лише перед перервою справжню гольову нагоду змарнувала «Зоря». Це Бойко наважився на удар із простору перед штрафним. Утім, Федорівський парирував удар у кут воріт «Оболоні».

На старті другої половини своїм шансом не скористався Нестеренко. Нападник гостей після навісу пробив головою повз ворота «пивоварів». Господарі ж створили момент аж на 80-й хвилині – пильність Рибака дальнім пострілом перевірив Маткевич.

Останню нагоду вирвати перемогу для «Зорі» не використав Кравець. У доданий арбітром час із перспективного штрафного він відправив м'яч повз «дев'ятку». Зрештою, команди завершили без голів.

«Зоря» залишилася у середині турнірної таблиці. Підопічні Віктора Скрипника набрали 19 очок. «Оболонь» записала до свого активу дев'ять пунктів і йде в зоні перехідних матчів.

Українська Прем'єр-ліга. 14-й тур

«Оболонь» – «Зоря» – 0:0

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До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».