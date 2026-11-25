Українська Прем'єр-ліга віддала титули найкращих гравця і тренера 13-го туру представникам ковалівського «Колоса» та київського «Лівого Берега». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Воротар «хліборобів» Іван Пахолюк став футболістом туру. Голкіпер доклався до несподіваної перемоги над «Харковом» (2:1). Він парирував одинадцятиметровий та загалом виконав дев'ять сейвів.

Тим часом керманич «лелек» Олександр Рябоконь визнаний тренером звітного туру. Його підопічні розписали сенсаційну нічию з донецьким «Шахтарем» (1:1). У воротах чинного чемпіона розписався півзахисник Назарій Воробчак.

Кого випередили Іван Пахолюк і Олександр Рябоконь

Молодий воротар потрапив до переважної більшості експертів. До їхнього списку ввійшли ведучі, запрошені гості, коментатори УПЛ.ТБ та представники провідних медіа, зокрема й «Главкома». До трійки найкращих також потрапили нападник львівських «Карпат» Ян Костенко та хавбек київського «Динамо» Микола Шапаренко.

Натомість Рябоконь випередив керманича «Колоса» Руслана Костишина та в. о. головного тренера «Динамо» Мацея Кендзьорека. Якщо українці відібрали очки в претендентів на медалі, то підопічні польського фахівця здолали столичну «Оболонь» (4:2) в дербі Києва.

Символічна збірна 13-го туру

До команди найкращих представників делегували сім клубів. Зокрема, «Динамо» відрядило до символічної збірної аж трьох футболістів. Натомість «Колос» і чернівецька «Буковина» додали по два виконавці.

Символічна збірна туру в УПЛ (схема 4-3-3): Пахолюк – Кирюханцев, Кендзьора, Козік, Педро Енріке – Груша, Вітенчук, Шапаренко – Воробчак, Костенко, Огундана.

До слова, раніше «Харків» упевнено переграв «Кривбас» із Кривого Рогу в Прем'єр-лізі. Команди зіграли перенесений матч 6-го туру національної першості. Голи оформили оборонець Крупський та півзахисник Рашиця.

Нагадаємо, нещодавно Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».