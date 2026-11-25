Криворізький «Кривбас» поступився «Харкову» (0:2) в рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Зірваний раніше поєдинок розпочали майже на годину пізніше через чергову повітряну тривогу в Кривому Розі. Упродовж зустрічі сирена ще тричі втрутилася в перебіг подій. Тим не менше, суперники таки довели матч до логічного завершення.

«Харків» приголомшив господарів потужним стартом. Уже на 30-й секунді м'яч опинився в сітці воріт криворіжців. Це Крупський з рикошетом від Вілівальда переграв Кемкіна з близької відстані.

А на десятому оберті секундної стрілки підопічні Младена Бартуловіча вже подвоїли власну перевагу. На передовій атаки опинися Рашиця. Спершу він поцілив у поперечину, але випад харків'ян продовжився другим темпом. Тож балканець влучно пробив із меж воротарського після передачі Гаджиєва.

Геть кепські справи команди Олександра Петракова стали в середині першого тайму. Вілівальд сфолив проти Парако, який рвався на побачення з голкіпером. Арбітр показав оборонцю червону картку, тож «Кривбас» залишився у меншості.

До перерви та після неї «Харків» почав тринькати моменти. Рахунок міг стати не просто розгромним, а непристойним. Утім, Кемкін творив дива на лінії. У першій 45-хвилинці він парирував удари Гаджиєва, Парако, Рашиці та Калюжного. А в другій впорався з пострілами Забергджі та того ж Парако. А ще забракло влучності дуету останніх і Смолякову.

Завдяки перемозі «Харків» підтягнувся до чільної трійки УПЛ. Колектив Бартуловіча набрав 24 очки. «Кривбас» залишився останнім (сім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур (перенесений матч)

«Кривбас» – «Харків» – 0:2

Голи: Крупський, 1, Рашиця, 10

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До слова, донецький «Шахтар» не дотиснув «Лівий Берег» зі столиці в УПЛ. Команди розійшлися миром. На гол киянина Воробчака відповів «гірник» Аліссон.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».