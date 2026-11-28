Оборонець французького «Парі Сен-Жермен» Нуну Мендеш потрапив у лазарет команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу.

Медики діагностували в португальця розтягнення стегнового м'яза. Він займається за індивідуальною програмою. Найімовірніше, Мендеш пропустить матч ПСЖ у Лізі 1 проти «Лор'яна».

Фланговий виконавець став третьою вагомою втратою французького гранда. Раніше в лазареті опинилися нападники Хвіча Кварацхелія і Дезіре Дуе. Обидва порвали «хрести» та вибули до кінця сезону.

Мендеш у нинішній кампанії провів дев'ять матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт португальського оборонця з ПСЖ чинний до літа 2029 року.

До слова, раніше ПСЖ задумав шалений обмін заради зірки чемпіонату Італії. Команда Луїса Енріке націлилася на хавбека Паса. Французький гранд запропонує за нього нападника Торреса та гроші.

До слова, нещодавно «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.