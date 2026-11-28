Кияни двічі не встежили за «моряками»

Київське «Динамо» програло одеському «Чорноморцю» (0:2) у 14-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому турі команда Мацея Кендзьорека переграла київську «Оболонь» (4:2). Голами відзначилися оборонець Кендзьора, форвард Мунгенге, вінгер Огундана та хавбек Шапаренко. Перед міжнародною паузою «Динамо» розійшлося миром із донецьким «Шахтарем» (0:0).

Натомість «Чорноморець» у понеділок програв «Епіцентру» з Кам'янця-Подільського (0:1). Перед цим підопічні Романа Григорчука зазнали поразки від «Кудрівки» (0:1). Наразі «моряки» йдуть над зоною вильоту, набравши дев'ять очок за 12 поєдинків.

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Перебіг подій

У дебюті «біло-сині» змарнували дві нагоди забити. Технічний удар Огундани парирував Аніагбосо. Натомість Бражко після розіграшу кутового відправив м'яч вище воріт.

Найреальніший момент у середині першого тайму мав Ба. Легіонера в центрі штрафного пасом знайшов Шапаренко. Проте, з класної позиції івуарієць пробив повз ворота.

У другій половині «Динамо» продовжило володіти ініціативою. Аніагбосо впорався з низовим ударом Мунгенге, а Огундана з меж штрафного пробив поруч із «дев'яткою». Пізніше Шапаренко зі штрафного пробив у руки кіперу.

А от кінцівка поєдинку обернулася сенсацією. Спершу Фарина після серії відскоків під час стандарту потужно пробив під поперечину киян. А в доданий арбітром час Алефіренко втік на побачення з Бущаном і впевнено переграв воротаря.

«Динамо» на цей момент залишається третім у турнірній таблиці. Підопічні Кендзьорека мають в активі 26 очок. «Чорноморець» набрав 12 пунктів і йде над зоною вильоту.

Українська Прем'єр-ліга. 14-й тур

«Динамо» – «Чорноморець» – 0:2

Голи: Фарина, 88, Алефіренко, 90+1

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До слова, луганська «Зоря» не дотиснула «Оболонь» з Києва в УПЛ. Суперники обійшлися без забитих м'ячів. Матч відбувся на Київщині.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».