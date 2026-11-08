Український Чілаверт. Воротар із Другої ліги яскраво оформив другий гол у сезоні

Капітан столичної команди корисний по обидва боки поля

Голкіпер київського «Ребела» Максим Бабійчук відзначився забитим м'ячем у 14-му турі групи «Б» Другої ліги. Про це повідомляє «Главком».

Воротар доклався до перемоги над криворізьким «Пенуелом» (4:0). Передусім Бабійчук зберіг ворота сухими. По-друге, він поставив масну крапку в протистоянні.

Оборонець Іван Лазарець відкрив рахунок у поєдинку, а нападник Богдан Андрухів дублем довів рахунок до розгромного. Зоряний час Бабійчука настав під завісу поєдинку. Кіпер прямим ударом зі штрафного в стилі легендарного парагвайця Хосе Луїса Чілаверта оформив четвертий гол.

Бабійчук відзначився другим забитим м'ячем у нинішньому сезоні. Раніше він записав до свого активу гол від власних воріт у протистоянні з черкаським «Карбоном». Загалом воротар зіграв 12 матчів у Другій лізі, в яких пропустив 16 м'ячів.

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До слова, чернівецька «Буковина» розписала нічию з «Колосом» із Ковалівки в УПЛ. Хлібороби забили першими зусиллями нападника Ндукве. Зрівняв рахунок півзахисник Кожушко.

Нагадаємо, раніше «Оболонь» врятувала нічию з «Лівим Берегом» у дербі Києва в Прем'єр-лізі. За «лелек» забив нападник Криворучко. М'яч «пивоварів» – автогол оборонця Якиміва.