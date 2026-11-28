Київське «Динамо» зазнало несподіваної поразки від одеського «Чорноморця» (0:2) в 14-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому турі команда Мацея Кендзьорека переграла київську «Оболонь» (4:2). Голами відзначилися оборонець Кендзьора, форвард Мунгенге, вінгер Огундана та хавбек Шапаренко. Перед міжнародною паузою «Динамо» розійшлося миром із донецьким «Шахтарем» (0:0).

Натомість «Чорноморець» у понеділок програв «Епіцентру» з Кам'янця-Подільського (0:1). Перед цим підопічні Романа Григорчука зазнали поразки від «Кудрівки» (0:1). Наразі «моряки» йдуть над зоною вильоту, набравши дев'ять очок за 12 поєдинків.

Перебіг подій

Столичний гранд узявся до справи в дебюті. Спершу Аніагбосо парирував підступний удар Огундани в дальній кут. А згодом Бражко пробив над воротами після розіграшу кутового.

У середині першої половини Ба з центру штрафного пробив поруч зі стійкою з передачі Шапаренка. Кінцівка тайму вийшла рваною. Повітряна тривога в Києві, вочевидь, втрутилася в ігрові плани передусім «Динамо».

«Біло-сині» активно розпочали другу 45-хвилинку. Ось Мунгенге змусив попрацювати кіпера низовим ударом. А невдовзі Огундана пробив у дотик поруч із «дев'ятку» з меж штрафного.

Нова дронова загроза знову збила темп поєдинку. Підопічні Кендзьорека відновили ритм під завісу поєдинку. Двічі в центрі уваги опинився Шапаренко – удар зі штрафного став здобиччю Аніагбосо, а після розіграшу стандарту він відправив м'яч повз стійку.

Та надто захопившись атаками, «Динамо» проґавило випад «моряків». Фарасєєнко з рикошетом пробив мимо воріт. А потім після кутового та серії відскоків Фарина з центру штрафного розрядив «гармату» під поперечину. А в доданий час Алефіренко втік на побачення з кіпером і холоднокровно переграв Бущана – 0:2 у підсумку.

«Динамо» поки залишається у чільній трійці УПЛ. Столичний колектив набрав 26 очок. «Чорноморець» зміцнив позиції над зоною вильоту (12 пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 14-й тур

«Динамо» – «Чорноморець» – 0:2

Голи: Фарина, 88, Алефіренко, 90+1

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До слова, луганська «Зоря» не дотиснула «Оболонь» з Києва в УПЛ. Суперники обійшлися без забитих м'ячів. Матч відбувся на Київщині.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-ліга оголосила найкращих футболіста та тренера жовтня. Обидві нагороди елітного дивізіону поїхали за однією адресою. Призи отримали представники житомирського «Полісся».