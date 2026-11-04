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Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав нового тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів отримав нового тренера
Емре Белозоглу повернувся на «Шюкрю Сараджоглу»
фото: ФК «Касимпаша»

Бронзовий призер Чемпіонату світу 2002 вчетверте приєднався до гранда

Стамбульський «Фенербахче» призначив Емре Белозоглу головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

46-річний фахівець перейшов у турецький гранд зі стамбульської «Касимпаші». Там він працював із грудня 2025 року. Раніше Емре також тренував «Антальяспор», «Анкарагюджю» і стамбульський «Башакшехір».

Турок давно став своїм у лавах «жовтих канарок». Він виступав за «Фенербахче» в 2008-2012, 2013-2015 і 2019-2020 роках. Після завершення ігрової кар'єри Емре став спортивним директором гранда, а в 2021 році провів 10 матчів на чолі стамбульців у статусі в. о. керманича.

На новій посаді турецький фахівець дебютуватиме в поєдинку основного раунду Ліги чемпіонів проти англійського «Ліверпуля». Наступним же суперником «Фенербахче» в турнірі буде донецький «Шахтар». Матч запланований на 25 листопада.

До слова, напередодні «Шахтар» зазнав поразки від «Спортінга» з Лісабона в Лізі чемпіонів. Долю поєдинку вирішив один м'яч. Героєм «левів» став хавбек Думбія.

Нагадаємо, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

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Теги: ФК Фенербахче Суперліга тренер футбол

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