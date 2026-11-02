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«Спортінг» звільнив тренера напередодні матчу проти «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Спортінг» звільнив тренера напередодні матчу проти «Шахтаря» в Лізі чемпіонів
Руй Боржеш залишився без роботи
фото: LUSA

Португальський гранд здивував кадровим рішенням перед важливим поєдинком

Лісабонський «Спортінг» звільнив Руя Боржеша з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Відставка 45-річного фахівця сталася після перемоги над столичною «Каса Пією» (2:0) у черговому турі Прімейри. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Виконувачем обовязків головного тренера буде Тьягу Фернандеш.

Боржеш очолив «левів» посеред сезону 2024/25 та привів «Спортінг» до чемпіонського дубля в тій кампанії. У минулому сезоні столичний гранд поступився титулом «Порту». А в нинішній кампанії команда йде третьою, відставши від тих же «драконів» на девять пунктів за 10 турів.

Матч «Шахтар» – «Спортінг» відбудеться 3 листопада в Лондоні. Поєдинок прийме арена «Стемфорд Брідж». «Гірники» набрали чотири очки в трьох турах основного раунду, а в активі португальського гранда – шість пунктів.

До слова, раніше «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» з Києва в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.

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Теги: футбол тренер ФК «Спортінґ» (Лісабон)

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