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Хет-трики Хакімі та Вахі: результати дев'ятого туру Ліги 1 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Хет-трики Хакімі та Вахі: результати дев'ятого туру Ліги 1 2026/27
Ашрам Хакімі провів блискучу гру проти «Гавра»
фото: ФК ПСЖ

Минулий тиждень французького чемпіонату відзначився одразу кількома яскравими індивідуальними перфомансами

У французькій Лізі 1 завершилися матчі дев'ятого туру. Про головні події ігрового тижня французької першості у цьому огляді повідомляє «Главком».

Проривний матч Хакімі

Ашраф Хакімі провів один із найкращих матчів сезону за ПСЖ, безпосередньо взявши участь у всіх п’яти голах у зустрічі з «Гавром». Захисник збірної Марокко оформив хет-трик, відзначившись на 28-й, 55-й та 69-й хвилинах, а ще двічі асистував партнерам. Завдяки такій результативності Хакімі став головною фігурою розгрому, у якому парижани забили п’ять м’ячів і пропустили лише один.

Курйозна помилка Вахі

Нападник «Ніцци» Ельє Вахі також відзначився хет-триком у результативному матчі проти «Ренна», однак одна з його спроб забити запам’яталася не лише футбольним епізодом. На 56-й хвилині форвард опинився в перспективній позиції, але не зміг належно завершити атаку, оскільки під час ігрового моменту залишився без однієї бутси. Ця курйозна деталь не завадила йому продовжити результативний вечір.

До того часу Вахі вже двічі вразив ворота суперника, а на 73-й хвилині оформив хет-трик. «Ніцца» зрештою перемогла з рахунком 5:2, у більшості саме завдяки результативності Вахі. 

Париж присвятив перемогу колишньому президенту

Особливий привід для святкування мав «Париж» – клуб присвятив перемогу над «Монако» колишньому президенту П'єру Ферраччі. Він очолював команду з 2012 року, а після передачі керівництва Антуану Арно став почесним президентом. Перед матчем клуб віддав належне багаторічній роботі Ферраччі, а гравці доповнили церемонію переконливим результатом на полі – 3:1.

Наступний тур Ліги 1 пройде 6-8 листопада. А з усіма результатами дев'ятого туру можна ознайомитися нижче. 

Ліга 1 2026/27. Дев'ятий тур

Лілль  1:0 (0:0) Ланс 
Голи: Жиру (86)
Гавр  1:5 (1:2) ПСЖ 
Голи: Маджа (18) – Годтс (26), Хакімі (28, 55, 69), Маюлу (62)
Ніцца  5:2 (3:1) Ренн 
Голи: Вахі (12, 34, 73), Клосс (45+2), Амура (52) – Шиманський (15), Діа (58)
Труа  2:0 (1:0) Ле-Ман 
Голи: Діоп (33), Бура (71)
Лор’ян   0:2 (0:0) Брест
Голи: Ажорк (69), Еджума (90+2)
Ліон   2:0 (1:0) Анже
Голи: Нуама (38), Толіссо (86)
Париж  3:1 (2:0) Монако 
Голи: Сінайоко (38, 44), Пажі (74) – Балогун (65)
Страсбург  5:1 (1:0) Осер 
Голи: Ессуго (41), Годо (55), Гардер (62), Яссін (77, 85) – Арчер (68)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня в Лізі 1 на горі турнірної таблиці французького чемпіонату відбулися деякі зміни

Теги: Ліга 1 футбол ФК Парі Сен-Жермен

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