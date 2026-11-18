Російським спортсменкам буде відмовлено у відвідуванні чеської території

Міністр внутрішніх справ Чехії Лубомир Метнар заявив, що країна відмовить хокеїсткам збірної Росії у візах на молодіжний Чемпіонат світу серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланянм на Чеського телебачення.

«Російським спортсменкам буде відмовлено у відвідуванні чеської території», – заявив Метнар.

Він також обговорив ситуацію з керівництвом Чеського хокейного союзу, який раніше ухвалив рішення бойкотувати матчі з хокеїстами з Росії.

Керівництво Чеського хокейного союзу також проінформує Міжнародну федерацію хокею (IIHF) про відмову у видачі віз російським спортсменкам.

Молодіжний чемпіонат світу 2027 серед жіночих команд пройде в Остраві з 8 по 16 січня 2027 року.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).