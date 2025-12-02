Головна Спорт Новини
Брутальні фанати «Ніцци» напали на гравців та персонал клубу

Ілля Мандебура
«Ніцца» програла всі поєдинки в Лізі Європи та ризикує наступного року лишитися без міжнародних турнірів
Вони були незадоволеними результатами французького клубу

«Ніцца» опинилася у центрі скандалу, спричиненого жорстоким нападом власних уболівальників на команду після шостої поспіль поразки в чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Foot Mercato. 

Сталося це після програного матчу з рахунком 3:1 від «Лор'яна» в Лізі 1. Близько 400 розлючених ультрас очікували на автобус команди біля тренувальної бази, вимагаючи відставки головного тренера, але конфлікт швидко переріс у відкриту агресію. Після того, як гравці під тиском вийшли з автобуса, особливо постраждали форварди Терем Моффі та Жеремі Бога, яких обплювали, лаяли (зокрема, расистськими образами) та били ногами. Також постраждав спортивний директор Флоріан Моріс.

Внаслідок нападу гравці отримали травми, через що Моффі отримав лікарняний до наступної неділі, а Бога – тимчасову непрацездатність мінімум на п'ять днів, що унеможливлює їхню участь у найближчих матчах. Гравці звернулися до поліції, яка розпочала розслідування, а керівництво клубу проводить кризові наради, очікуючи на поліцейський звіт, щоб визначити відповідальних за цей інцидент, який уже називають одним із найганебніших у французькому футболі. 

Наразі Ніцца перебуває на десятому місці в Лізі 1. 

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

