Брутальні фанати «Ніцци» напали на гравців та персонал клубу

«Ніцца» програла всі поєдинки в Лізі Європи та ризикує наступного року лишитися без міжнародних турнірів

Вони були незадоволеними результатами французького клубу

«Ніцца» опинилася у центрі скандалу, спричиненого жорстоким нападом власних уболівальників на команду після шостої поспіль поразки в чемпіонаті Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Foot Mercato.

Сталося це після програного матчу з рахунком 3:1 від «Лор'яна» в Лізі 1. Близько 400 розлючених ультрас очікували на автобус команди біля тренувальної бази, вимагаючи відставки головного тренера, але конфлікт швидко переріс у відкриту агресію. Після того, як гравці під тиском вийшли з автобуса, особливо постраждали форварди Терем Моффі та Жеремі Бога, яких обплювали, лаяли (зокрема, расистськими образами) та били ногами. Також постраждав спортивний директор Флоріан Моріс.

Внаслідок нападу гравці отримали травми, через що Моффі отримав лікарняний до наступної неділі, а Бога – тимчасову непрацездатність мінімум на п'ять днів, що унеможливлює їхню участь у найближчих матчах. Гравці звернулися до поліції, яка розпочала розслідування, а керівництво клубу проводить кризові наради, очікуючи на поліцейський звіт, щоб визначити відповідальних за цей інцидент, який уже називають одним із найганебніших у французькому футболі.

Наразі Ніцца перебуває на десятому місці в Лізі 1.

