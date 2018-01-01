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    Абраменко: Готовий виступити на Олімпійських іграх-2022

    Українець не має наміру зупинятися на досягнутому
    Олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018 в лижній акробатиці Олександр Абраменко вважає, що зможе виступити на наступних іграх, які пройдуть в Пекіні у 2022-му році. За словами спортсмена, фізично він він готовий виступити на майбутніх Іграх, хоча через чотири роки йому виповниться вже 33 роки. «Чи дозволить 33-річний вік виступати на
    • Сьогодні, 19:57
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    Олександр Абраменко. Фото: НОК України
    Олександр Абраменко. Фото: НОК України

    Українець не має наміру зупинятися на досягнутому

    Олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018 в лижній акробатиці Олександр Абраменко вважає, що зможе виступити на наступних іграх, які пройдуть в Пекіні у 2022-му році.

    За словами спортсмена, фізично він він готовий виступити на майбутніх Іграх, хоча через чотири роки йому виповниться вже 33 роки.

    «Чи дозволить 33-річний вік виступати на Олімпіаді? Однозначно. Фізично я готовий. Буде видно, як воно все піде, як все складеться», - зауважив Абраменко.

    Як відомо, Володар «золота» в Пхьончхані Олександр Абраменко та його тренер Енвер Аблаєв отримають по 50 тисяч доларів призових від українського бізнесмена Павла Фукса.

    Зазначимо, що Абраменко може стати прапороносцем збірної України на закритті Олімпійських ігор в Пхьончхані.

    Читайте також: Свіжоспечений олімпійський чемпіон Абраменко та нова зрада.

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Також до вашої уваги календар змагань українських спортсменів.

    Читайте також: Олімпіада-2018. Медальний залік країн-учасниць.

    Джерело: sport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Абраменко
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