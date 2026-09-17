АЕК з голом та асистом Зубкова здобув вражаючу перемогу у матчі Кубку Греції

Український вінгер відзначився голом та асистом у матчі Кубку Греції

Команда Марко Ніколіча розбила «Панссераїкос» з рахунком 8:1

17 вересня відбувся матч другого раунду Кубку Греції мміж АЕКом та «Панасерраїкосом». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись на стадіоні «Allwyn Arena» в Афінах.

Господарі поля свого суперника не просто не помітили: на перерву команда Ніколіча пішла з перевагою у шість м'ячів, а в другому таймі довела гру до ще більш непристойних 8:1.

Гол та асист на рахунку українського вінгера АЕКа Олександра Зубкова. Для нього це перші результативні дії у складі грецького клубу.

АЕК з шістьмома балами йде першим у таблиці Кубку Греції. «Пансерраїкос» з нулем пунктів посідає останню позицію.

Кубок Греції. Другий раунд

АЕК – «Пансерраїкос» – 8:1

Голи: Алексіу, 7, 83, Варга, 33, 37, Ж.Маріу, 35, Віталіс, 43, Манталос, 45, Зубков, 71

Нагадаємо, що раніше тренер «Олімпіакоса» Іманол Альгуасіль оцінив переможний гол Яремчук у матчі Ліги Європи.