Визначився розклад матчів «Шахтаря» у Лізі чемпіонів

Донецький клуб грою проти ПСВ розпочне виступи у Лізі чемпіонів

Cвої домашні поєдинки в Лізі чемпіонів «гірники» проводитимуть на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж»

Визначився календар матчів донецького «Шахтаря» на загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Розклад матчів «Шахтаря» у загальному етапі Ліги чемпіонів

10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45

14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00

21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00

3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45

25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00

9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45

20 січня – «Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00

27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00.

Cвої домашні поєдинки в Лізі чемпіонів «гірники» проводитимуть на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж».

Нагадаємо, що півзахисник «Фенербахче» Маттео Гендузі спровокував бійку після матчу плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів з «Ліоном».

Перед матчем Гендузі, який є колишнім гравцем принципового суперника «Ліона» «Марселя», показував середній палець фанатам «ткачів». Після фінального свистка француз не перестав займатись провокаціями.

Півзахисник емоційно святкував перемогу над «Ліоном» та вигукував «Вперед, Марсель». Цього стало достатньо для того, щоб один з представників фрацузького клубу спробував вдарити Гендузі, що згодом переросло у бійку в підтрибунному приміщенні.