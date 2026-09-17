Збірна Німеччини оприлюднила два списки футболістів на поєдинки Ліги націй

Тренерський штаб виділить для кожної з груп два матчі

Новий керманич національної команди Німеччини Юрген Клопп оголосив дві заявки на старт Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Німецької футбольної спілки.

Прийдешній сезон турніру під егідою УЄФА стане першим, у якому збірні зіграють по чотири поєдинки впродовж двох тижнів. Бундестім на такий формат відреагувала оригінально. Німеччина матиме два списки виконавців.

Перша група футболістів готуватиметься до матчів проти збірних Нідерландів (24 вересня) і Греції (27 вересня). Натомість друга протистоятиме національним командам Сербії (1 жовтня) та тієї ж Греції (4 жовтня). Ці поєдинки стануть дебютними на посаді для Клоппа.

Перша заявка збірної Німеччини

Нідерландцям німецька збірна протистоятиме в Амстердамі. Натомість греків команда Клоппа прийме в Аугсбурзі. На ці поєдинки запрошення отримали 24 футболісти.

Воротарі: Фінн Дахмен («Аугсбург»), Александр Нюбель («Бешикташ»), Марк-Андре тер Штеген («Аякс»),

Захисники: Геннес Беренс («Аугсбург»), Янн Біссек («Інтер»), Натаніель Браун («Баварія»), Макс Розенфельдер («Фрайбург»), Ніко Шлоттербек («Боруссія» Д), Джонатан Та («Баварія»), Філіп Трой («Фрайбург»), Йоша Фагноман («Штутгарт»),

Півзахисники: Надім Амірі («Майнц»), Бамбазе Конте («Гоффенгайм»), Яннік Енгельхардт («Фрайбург»), Кріс Фюріх («Штутгарт»), Серж Гнабрі («Баварія»), Леннарт Карль («Баварія»), Йозуа Кімміх («Баварія»), Джамал Мусіала («Баварія»), Фелікс Нмеча («Боруссія» Д), Кевін Шаде («Брентфорд»), Антон Штах («Лідс»),

Нападники: Юнес-Ебнуталіб («Айнтрахт»), Кай Гаверц («Арсенал»).

Друга заявка збірної Німеччини

Сербів Бундестім прийме «Альянц Арена» в Мюнхені. Зате збірна Греції протистоятиме німцям у Салоніках. До підготовки до цих матчів долучаться 20 виконавців, а більшість гравців із першого складу роз'їдуться в клуби.

Воротарі: Ноа Атуболу («Фрайбург»), Фінн Дахмен («Аугсбург»), Йонас Урбіг («Баварія»),

Захисники: Вальдемар Антон («Боруссія» Д), Рідле Баку (РБ «Лейпциг»), Фінн Єльч («Штутгарт»), Максиміліан Міттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум (РБ «Лейпциг»), Малік Тшау («Ньюкасл»),

Півзахисники: Карім Адеємі («Барселона»), Міка Баур («Селтік»), Том Бішоф («Баварія»), Саїд Ель Мала («Кьольн»), Брайан Груда (РБ «Лейпциг»), Віталі Янельт («Брентфорд»), Фелікс Кайдель («Ельферсберг»), Фелікс Кайдель («Ельферсберг»), Александр Павловіч («Баварія»), Деррі Шерхант («Фрайбург»), Флоріан Вірц («Ліверпуль»),

Нападники: Йонатан Буркардт («Айнтрахт»), Нік Вольтемаде («Ювентус»).

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».