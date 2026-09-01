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«Челсі» продав нападника супернику «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Челсі» продав нападника супернику «Шахтаря» в Лізі чемпіонів
Марк Гіу перебрався до Бундесліги
фото: РБ «Лейпциг»

«Сині» продовжили скорочувати склад команди

Нападник Марк Гіу змінив лондонський «Челсі» на німецький РБ «Лейпциг». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Червоні бики» оформили повноцінний трансфер іспанця. Перехід коштував саксонцям 15 млн євро. На «Стемфорд Брідж» Гіу провів два роки з перервою на оренду в англійському «Сандерленді».

Новачок РБ «Лейпциг» уклав із німецьким грандом контракт на п'ять років і взяв 9-й номер для виступів. Гіу став другим підписанням «червоних биків» у лінію атаки. Раніше саксонці повернули з італійського «Мілана» Крістофера Нкунку.

Гіу в минулому сезоні провів 16 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та дві результативні передачі. У кампанії 2023/24 нападник зіграв сім поєдинків (два м'ячі) в складі «Барселони» на батьківщині.

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Бундесліга АПЛ

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