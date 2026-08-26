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«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»
Ніко Гонсалес змінив прописку в межах АПЛ
фото: ФК «Ньюкасл»

«Сороки» оформили гучний перехід під завісу літнього трансферного вікна

Півзахисник Ніко Гонсалес змінив «Манчестер Сіті» на «Ньюкасл». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець уклав із «сороками» багаторічний контракт. «Містяни» отримають за хавбека орієнтовно 50 млн фунтів. У новій команді він виступатиме під 6-м номером.

Гонсалес переїхав до англійської Прем'єр-ліги взимку 2025 року. З тих пір іспанський півзахисник встиг зіграти 59 матчів у всіх турнірах за «Манчестер Сіті», в яких оформив чотири голи. У складі гранда він виграв Кубок Англії та Кубок ліги.

Новачок «Ньюкасла» – вихованець іспанської «Барселони». До знаменитої Ла Масії Гонсалес приєднався у 10-річному віці. У першій команді «Барси» він дебютував у сезоні 2021/22. Пізніше хавбек захищав кольори «Валенсії» на батьківщині та португальського «Порту».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: АПЛ Ніколас Ґонсалес ФК «Ньюкасл Юнайтед» ФК Манчестер Сіті НОВИНИ ФУТБОЛУ

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