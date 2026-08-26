«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»

«Сороки» оформили гучний перехід під завісу літнього трансферного вікна

Півзахисник Ніко Гонсалес змінив «Манчестер Сіті» на «Ньюкасл». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Іспанець уклав із «сороками» багаторічний контракт. «Містяни» отримають за хавбека орієнтовно 50 млн фунтів. У новій команді він виступатиме під 6-м номером.

Гонсалес переїхав до англійської Прем'єр-ліги взимку 2025 року. З тих пір іспанський півзахисник встиг зіграти 59 матчів у всіх турнірах за «Манчестер Сіті», в яких оформив чотири голи. У складі гранда він виграв Кубок Англії та Кубок ліги.

Новачок «Ньюкасла» – вихованець іспанської «Барселони». До знаменитої Ла Масії Гонсалес приєднався у 10-річному віці. У першій команді «Барси» він дебютував у сезоні 2021/22. Пізніше хавбек захищав кольори «Валенсії» на батьківщині та португальського «Порту».

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