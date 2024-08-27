Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Зальцбург» – «Динамо»: де дивитися трансляцію гри

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Зальцбург» – «Динамо»: де дивитися трансляцію гри
У першому матчі плей-офф кваліфікації «біло-сині» поступилися «Зальцбургу» – 0:2
фото: Динамо

Початок гри о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 27 серпня, відбудеться другий поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та австрійським «Зальцбургом». Гра пройде у Зальцбурзі на «Ред Булл Арені». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру транслюватиме MEGOGO.

Переможець протистояння буде грати в основній стадії Ліги чемпіонів. Команда, яка вилетить, потрапить напряму до групового етапу Ліги Європи.

У першому матчі плей-офф кваліфікації «біло-сині» поступилися «Зальцбургу» – 0:2.

Попри активний початок та спроби швидких контратак, кияни пропустили гол у середині першого тайму. На 29-й хвилині Нене вдало завершив атаку «червоних биків».

На початку другого тайму «Динамо» пропустило вдруге – Караваєв сфолив у власному штрафному майданчику, а К'єргор реалізував пенальті.

Підопічні Олександра Шовковського намагалися відігратися, створивши кілька небезпечних моментів, але рахунок на табло так і не змінився.

Нагадаємо, в попередньому раунді кваліфікації «Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Динамо» відкрило рахунок на 82-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок з-за межі штрафного майданчика пробив у нижній правий кут воріт.

Вже через дві хвилини Назар Волошин подвоїв перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Динамо» з рахунком 2:0. Українці перемогли із загальним рахунком у двох матчах 3:1.

«Зальцбург» у третьому колі відбору здолав нідерландський «Твенте».

Як повідомлялося, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

Теги: Олександр Піхальонок «Ред Булл» (Зальцбурґ) ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У польському Любліні відбувся перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» програло «Зальцбургу» у плей-офф Ліги чемпіонів
22 серпня, 00:09
Переможець протистояння буде грати в основній стадії Ліги чемпіонів
«Динамо» – «Зальцбург»: де дивитися трансляцію матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
19 серпня, 14:23
Арда Кардешлер був головним арбітром гри між Росією і Сербією у Москві
«Кривбас» вимагає від УЄФА замінити арбітра гри з «Бетісом», який судив матч збірної РФ у Москві
18 серпня, 15:18
«Реал» вшосте у своїй історії виграє Суперкубок УЄФА
«Реал» став переможцем Суперкубка УЄФА
15 серпня, 00:41
Більшість експертів віддають перевагу мадридському клубу
Суперкубок УЄФА: де дивитись
14 серпня, 21:29
Перша гра між командами закінчилася внічию 1:1
«Рейнджерс» – «Динамо»: де дивитися трансляцію
13 серпня, 15:19
Микола Шапаренко
Турецький клуб хоче переманити зірку «Динамо»? Кияни прокоментували чутки
8 серпня, 17:46
Кияни відкрили рахунок у матчі на 16-й хвилині
«Динамо» вдруге обіграло «Партизан» у Лізі чемпіонів
31 липня, 23:05
Українці відкрили рахунок у середині першого тайму
Україна сенсаційно обіграла Марокко на Олімпіаді-2024 з футболу
27 липня, 20:23

Новини

«Зальцбург» – «Динамо»: де дивитися трансляцію гри
«Зальцбург» – «Динамо»: де дивитися трансляцію гри
Українки здобули три перемоги в перший день US Open
Українки здобули три перемоги в перший день US Open
Українка стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на каное
Українка стала чотириразовою чемпіонкою світу з веслування на каное
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання
Прем'єр-ліга: «Шахтар» зазнав поразки у матчі з «Олександрією»
Прем'єр-ліга: «Шахтар» зазнав поразки у матчі з «Олександрією»
Зеленський відзначив двох українських спортсменів почесними відзнаками (відео)
Зеленський відзначив двох українських спортсменів почесними відзнаками (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
17K
Загибель мільярдера на яхті в Італії: ЗМІ назвали ім'я головного підозрюваного
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
9847
Які країни накопичили найбільше золота за 10 років: інфографіка

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua