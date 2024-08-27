«Зальцбург» – «Динамо»: де дивитися трансляцію гри

Початок гри о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 27 серпня, відбудеться другий поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та австрійським «Зальцбургом». Гра пройде у Зальцбурзі на «Ред Булл Арені». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру транслюватиме MEGOGO.

Переможець протистояння буде грати в основній стадії Ліги чемпіонів. Команда, яка вилетить, потрапить напряму до групового етапу Ліги Європи.

У першому матчі плей-офф кваліфікації «біло-сині» поступилися «Зальцбургу» – 0:2.

Попри активний початок та спроби швидких контратак, кияни пропустили гол у середині першого тайму. На 29-й хвилині Нене вдало завершив атаку «червоних биків».

На початку другого тайму «Динамо» пропустило вдруге – Караваєв сфолив у власному штрафному майданчику, а К'єргор реалізував пенальті.

Підопічні Олександра Шовковського намагалися відігратися, створивши кілька небезпечних моментів, але рахунок на табло так і не змінився.

Нагадаємо, в попередньому раунді кваліфікації «Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пробилося у фінал кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Динамо» відкрило рахунок на 82-й хвилині матчу. Олександр Піхальонок з-за межі штрафного майданчика пробив у нижній правий кут воріт.

Вже через дві хвилини Назар Волошин подвоїв перевагу. Фінальний свисток зафіксував перемогу «Динамо» з рахунком 2:0. Українці перемогли із загальним рахунком у двох матчах 3:1.

«Зальцбург» у третьому колі відбору здолав нідерландський «Твенте».

Як повідомлялося, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Згодом «Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.