Англійський футбольний клуб орендував стадіон на 999 років

Артем Худолєєв
Стадіон «Ден» був побудований в 1993 році
фото: Reuters

«Міллуолл» уклав угоду про оренду стадіону «Ден» на 999 років

Англійський футбольний клуб «Міллуолл» уклав угоду про оренду стадіону «Ден» терміном на 999 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

«Футбольний клуб «Міллуолл» гордо підтверджує, що всі договори оренди з міською радою Луїшема офіційно підписані, що закладає міцну основу для подальшого майбутнього клубу на стадіоні «Ден» на багато покоління вперед. Після великої спільної роботи клуб та міська рада Луїшема завершили підписання всіх юридичних документів, що надають «Міллуоллу» нову 999-річну оренду стадіону «Ден» та прилеглих земель», – йдеться у заяві клубу.

Також зазначається, що угода забезпечує довгострокову стабільність, захищає історичний домашній стадіон клубу та створює платформу для амбітного та сталого зростання.

Стадіон «Ден» знаходиться в Лондоні. Він був побудований в 1993 році.

«Міллуолл», який був заснований в 1885 році, наразі виступає в Чемпіоншипі.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на Чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

