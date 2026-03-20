Англійський футбольний клуб орендував стадіон на 999 років

Стадіон «Ден» був побудований в 1993 році

«Міллуолл» уклав угоду про оренду стадіону «Ден» на 999 років

Англійський футбольний клуб «Міллуолл» уклав угоду про оренду стадіону «Ден» терміном на 999 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

«Футбольний клуб «Міллуолл» гордо підтверджує, що всі договори оренди з міською радою Луїшема офіційно підписані, що закладає міцну основу для подальшого майбутнього клубу на стадіоні «Ден» на багато покоління вперед. Після великої спільної роботи клуб та міська рада Луїшема завершили підписання всіх юридичних документів, що надають «Міллуоллу» нову 999-річну оренду стадіону «Ден» та прилеглих земель», – йдеться у заяві клубу.

Також зазначається, що угода забезпечує довгострокову стабільність, захищає історичний домашній стадіон клубу та створює платформу для амбітного та сталого зростання.

Стадіон «Ден» знаходиться в Лондоні. Він був побудований в 1993 році.

«Міллуолл», який був заснований в 1885 році, наразі виступає в Чемпіоншипі.

