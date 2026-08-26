АПЛ 2026/2027: результати першого туру

Невдалим перший тур виявився для одного з призерів минулорічної першості Англії

Один із найсильніших та найпопулярніших футбольних чемпіонатів світу знову повернувся: старт нового сезону АПЛ уже подарував уболівальникам сенсації та яскраві матчі. Про це повідомляє «Главком».

Найцікавіші матчі туру

«Манчестер Сіті» розпочав нову еру під керівництвом Енцо Марески з перемоги над «Борнмутом» з рахунком 2:1. Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині, але після перерви господарі поля змогли змінити перебіг зустрічі. Спочатку Марк Геї забив головою після подачі з кутового, а вже у компенсований час Йошко Гвардіол приніс «Сіті» перемогу. В обох гольових атаках взяв участь Раян Шеркі, який вийшов на заміну у другому таймі.

А от для іншого «Манчестера», «червоного», цей тиждень обернувся справжнім кошмаром. «Манчестер Юнайтед», який заявляв про свої амбіції стати чемпіоном, зустрівся з «Галл Сіті». Для «тигрів» це був перший матч у Прем'єр-лізі після дев'ятирічної перерви, а тому їм хотілося повернутися яскраво. І вони це зробили, фактично вирішивши всі питання ще до перерви. Спершу на 17-й хвилині Семі Аджайї відкрив рахунок, добивши м'яч після удару Олі Макберні, який воротар «Юнайтед» Сенне Ламменс перевів у стійку. А вже за сім хвилин до завершення першого тайму Нобель Менді подвоїв перевагу «Галла», забивши головою після точної подачі Рігана Слейтера зі штрафного. Для Менді це був дебютний матч за клуб після переходу за рекордну для «Галл Сіті» суму. Після перерви «Манчестер Юнайтед» намагався змінити перебіг зустрічі, проте господарі зберегли свою перевагу та не дозволили супернику повернутися в гру. Ця перемога стала для «Галл Сіті» першою над «Манчестер Юнайтед» у чемпіонаті з 1974 року, коли обидві команди виступали у Другому дивізіоні. Для тренера Сергея Якіровича це також був особливий результат, адже він став першим боснійським наставником, якому вдалося виграти матч Прем'єр-ліги.

Насиченим подіями виявився матч «Ньюкасла» та «Ліверпуля». Господарі двічі виходили вперед, проте чемпіони Англії 2024 щоразу знаходили відповідь. Спочатку Ентоні Еланга відзначився вже на п'ятій хвилині, а після перерви Коді Гакпо зрівняв рахунок. «Ньюкасл» знову вийшов уперед завдяки Джо Віллоку, однак останнє слово залишилося за «Ліверпулем». На дев'ятій компенсованій хвилині Домінік Собослаї реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок 2:2. Матч також став особливим через масштабну данину пам'яті Кевіну Кігану.

Натомість «Брайтон» влаштував справжню гольову феєрію у грі з «Астон Віллою». Господарі забили чотири рази вже у першому таймі, причому Джек Хіншелвуд оформив дубль лише за 79 секунд. Ще по одному голу додали Максим Де Кюйпер та Віктор Ліндельоф, який зрізав м'яч у власні ворота. Ситуацію «Астон Вілли» ускладнило вилучення Жоау Гомеса перед перервою. У підсумку «Брайтон» спокійно довів матч до перемоги 4:0.

Саме «Брайтон» очолює таблицю після першого ігрового тижня завдяки своєму розгрому в стартовому матчі, а одразу позаду нього знаходяться «Арсенал» і «Брентфорд», у яких на один гол менше.

Standings provided by Sofascore

Англійська Прем'єр-ліга 2026/2027. Перший тур

«Ньюкасл» – «Ліверпуль» 2:2 (1:0)

Голи: Еланга (5), Віллок (57) – Гакпо (55), Собослай (90+9)

«Брайтон» – «Астон Вілла» 4:0 (4:0)

Голи: Ліндельоф (8, автогол), Де Кейпер (18), Хіншельвуд (30, 31)

«Манчестер Сіті» – «Борнмут» 2:1 (0:1)

Голи: Геї (84), Гвардіол (90+1) – Таверньє (26)

«Брентфорд» – «Тоттенхем» 3:0 (2:0)

Голи: Льюїс-Поттер (12), Янельт (33), Кайоде (49)

«Евертон» – «Кристал Пелес» 2:0 (1:0)

Голи: Дьюзбері-Голл (42), Баррі (53)

«Іпсвіч Таун» – «Сандерленд» 2:1 (1:1)

Голи: Емерсон (24), Кларк (90) – Ангуло (39)

«Ноттінгем Форест» – «Лідс» 0:1 (0:0)

Голи: Штах (88)

«Галл Сіті» – «Манчестер Юнайтед» 2:0 (2:0)

Голи: Аджаї (17), Менді (38)

«Арсенал» – «Ковентрі Сіті» 3:0 (2:0)

Голи: Гаверц (15), Сака (23), Едегор (49)

«Фулхем» – «Челсі» 2:3 (1:2)

Голи: Кінг (23), Гарсія (54) – Жоао Педро (1), Роджерс (41), Палмер (49)

Нагадаємо, що співвласник клубу АПЛ потрапив під арешт у США у справі про проституцію.