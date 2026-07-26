США готують податковий удар по Іспанії після перемоги на ЧС-2026

Замість рекордної виплати у 50 мільйонів доларів чемпіони світу можуть недорахуватися третини суми

Збірна Іспанії, яка стала переможцем чемпіонату світу з футболу 2026 року, може недоотримати значну частину призових через особливості податкового законодавства США. Йдеться не про штраф чи санкції, а про можливе застосування федерального податку до доходів, отриманих іноземними учасниками турніру на території США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Sporting News.

Отож, у фіналі мундіалю Іспанія в додатковий час перемогла Аргентину та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. За цей успіх команда має отримати 50 млн доларів – найбільшу суму серед усіх учасників турніру.

При цьому загальний призовий фонд чемпіонату світу становив рекордні 655 млн доларів, тоді як Аргентина як фіналіст заробила 33 млн доларів.

Втім, оскільки фінальний матч проходив у США, виплати можуть підпадати під дію американського податкового законодавства. За загальним правилом, виплати іноземним спортсменам, які не є податковими резидентами США, можуть обкладатися федеральним податком у розмірі до 30%, якщо інше не передбачене міжнародною податковою угодою або спеціальним винятком.

Саме тому теоретично із 50 млн доларів призових може бути утримано до 15 млн доларів, а федерація футболу Іспанії отримає близько 35 млн доларів. Водночас остаточний розмір податкових зобов'язань поки що невідомий. Фахівці зазначають, що на нього можуть вплинути положення податкової угоди між США та Іспанією, а також питання, чи поширюються на призові ФІФА спеціальні винятки.

Експерти також звертають увагу, що кошти спочатку отримує національна футбольна федерація, а не окремі футболісти. Однак якщо призові надалі розподіляються між гравцями, тренерами чи персоналом, такі виплати також можуть підпадати під американські податкові правила. Крім федерального оподаткування, в окремих випадках можуть застосовуватися й податки окремих штатів, де проходили матчі.

Можливе оподаткування призових вже викликало дискусію серед американських політиків. Конгресмен-республіканець Тім Берчетт заявив, що не підтримує таку практику, хоча визнав, що вона відповідає чинному законодавству.

«Мені це не подобається, але американці також змушені це робити. Американські професійні спортсмени теж сплачують такі податки, тому вони знали про це, коли приїхали сюди», – сказав Берчетт в інтерв'ю Fox News Digital.

До речі, за даними MarketWatch, податкові правила США поширюються не лише на призові, а й на інші доходи, отримані іноземними спортсменами на американській території, зокрема рекламні контракти, гонорари та окремі виплати, пов'язані з участю в турнірі. Водночас остаточний розрахунок податків залежатиме від міжнародних угод, статусу одержувачів коштів та інших юридичних нюансів.

Нагадаємо, ФІФА виплатила учасникам чемпіонату світу 2026 року рекордні 871 млн доларів призових, а найбільшу суму в історії мундіалів отримала збірна Іспанії. Стало відомо, скільки заробила кожна команда залежно від результату, а також які бонуси отримали всі 48 збірних за участь у турнірі.