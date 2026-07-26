Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США готують податковий удар по Іспанії після перемоги на ЧС-2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
США готують податковий удар по Іспанії після перемоги на ЧС-2026
Через жорсткі податкові закони США новоспечені володарі кубка ризикують віддати американській скарбниці 15 мільйонів
фото: АР

Замість рекордної виплати у 50 мільйонів доларів чемпіони світу можуть недорахуватися третини суми

Збірна Іспанії, яка стала переможцем чемпіонату світу з футболу 2026 року, може недоотримати значну частину призових через особливості податкового законодавства США. Йдеться не про штраф чи санкції, а про можливе застосування федерального податку до доходів, отриманих іноземними учасниками турніру на території США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Sporting News.

Отож, у фіналі мундіалю Іспанія в додатковий час перемогла Аргентину та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу. За цей успіх команда має отримати 50 млн доларів – найбільшу суму серед усіх учасників турніру.

При цьому загальний призовий фонд чемпіонату світу становив рекордні 655 млн доларів, тоді як Аргентина як фіналіст заробила 33 млн доларів.

Втім, оскільки фінальний матч проходив у США, виплати можуть підпадати під дію американського податкового законодавства. За загальним правилом, виплати іноземним спортсменам, які не є податковими резидентами США, можуть обкладатися федеральним податком у розмірі до 30%, якщо інше не передбачене міжнародною податковою угодою або спеціальним винятком.

Саме тому теоретично із 50 млн доларів призових може бути утримано до 15 млн доларів, а федерація футболу Іспанії отримає близько 35 млн доларів. Водночас остаточний розмір податкових зобов'язань поки що невідомий. Фахівці зазначають, що на нього можуть вплинути положення податкової угоди між США та Іспанією, а також питання, чи поширюються на призові ФІФА спеціальні винятки.

Експерти також звертають увагу, що кошти спочатку отримує національна футбольна федерація, а не окремі футболісти. Однак якщо призові надалі розподіляються між гравцями, тренерами чи персоналом, такі виплати також можуть підпадати під американські податкові правила. Крім федерального оподаткування, в окремих випадках можуть застосовуватися й податки окремих штатів, де проходили матчі.

Можливе оподаткування призових вже викликало дискусію серед американських політиків. Конгресмен-республіканець Тім Берчетт заявив, що не підтримує таку практику, хоча визнав, що вона відповідає чинному законодавству.

«Мені це не подобається, але американці також змушені це робити. Американські професійні спортсмени теж сплачують такі податки, тому вони знали про це, коли приїхали сюди», – сказав Берчетт в інтерв'ю Fox News Digital.

До речі, за даними MarketWatch, податкові правила США поширюються не лише на призові, а й на інші доходи, отримані іноземними спортсменами на американській території, зокрема рекламні контракти, гонорари та окремі виплати, пов'язані з участю в турнірі. Водночас остаточний розрахунок податків залежатиме від міжнародних угод, статусу одержувачів коштів та інших юридичних нюансів.

Нагадаємо, ФІФА виплатила учасникам чемпіонату світу 2026 року рекордні 871 млн доларів призових, а найбільшу суму в історії мундіалів отримала збірна Іспанії. Стало відомо, скільки заробила кожна команда залежно від результату, а також які бонуси отримали всі 48 збірних за участь у турнірі.

Читайте також:

Теги: податки США Іспанія НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Христос Цоліс виступатиме на Туманному Альбіоні
«Арсенал» закрив трансфер зірки чемпіонату Бельгії
23 липня, 17:03
Ліонель Мессі не втомлюється штампувати рекорди
Мессі встановив рекорд фіналів Чемпіонату світу та повторив іще один
19 липня, 22:27
Павло Ісенко та Олександр Романчук вийшли на поле з банером «Fck Ptn»
Ісенко і Романчук після гри кваліфікації Ліги чемпіонів з білорусами винесли антипутінський банер
16 липня, 14:05
Трамп ризикує стати серйозною перешкодою на шляху Мейс до Сенату
Після смерті Ліндсі Грема з'явилася перша претендентка до Сенату США
13 липня, 03:41
Лісові пожежники спостерігають, як пожежний літак скидає воду під час лісової пожежі в Лос-Гальярдос, Альмерія, Іспанія, 10 липня 2026 року.
Лісова пожежа в Іспанії стала однією з найсмертоносніших за всю історію
10 липня, 17:29
Кіліан Мбаппе (на передньому плані) підкорив чергове досягнення
Мбаппе встановив новий рекорд чемпіонатів світу та повторив ще один
10 липня, 00:16
Денис Попов знову випав із обойми Ігоря Костюка
«Динамо» втратило провідного оборонця перед стартом у єврокубках
9 липня, 18:27
Мохамаду Канте провів потужний сезон за «Шахтар» U-19
«Шахтар» офіційно продовжив контракт з юним бомбардиром
3 липня, 12:07
Паліса зустрівся із новим військовим аташе США
Україна і США узгодили подальшу оборонну співпрацю
30 червня, 17:06

Соціум

США готують податковий удар по Іспанії після перемоги на ЧС-2026
США готують податковий удар по Іспанії після перемоги на ЧС-2026
На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп: є жертва й поранені
На марші ЛГБТК+ у Берліні фургон влетів у натовп: є жертва й поранені
У Німеччині літак врізався у житловий будинок
У Німеччині літак врізався у житловий будинок
Вогонь створює власні вітри: Франція бореться з масштабною пожежею
Вогонь створює власні вітри: Франція бореться з масштабною пожежею
Румунський винищувач вдруге за тиждень збив дрон поблизу України
Румунський винищувач вдруге за тиждень збив дрон поблизу України
СБУ заявила про удар по нафтодобувній платформі РФ у Каспійському морі
СБУ заявила про удар по нафтодобувній платформі РФ у Каспійському морі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2026
112K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
97K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
74K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua