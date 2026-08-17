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Ребров в Іспанії зіграв у падел з екскапітаном збірної Росії з футболу (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ребров в Іспанії зіграв у падел з екскапітаном збірної Росії з футболу (відео)
Ребров (ліворуч) та Березуцький (праворуч) грають в падел в Іспанії

Ребров став фігурантом гучного скандалу

Колишній головний тренер збірної України з футболу та чинний віцепрезидент Української асоціації футболу Сергій Ребров в Іспанії зіграв у падел із російським ексфутболістом та тренером Василем Березуцьким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Футбол України».

Березуцький до червня 2026 року очолював російський клуб «Урал».

Василь Березуцький провів понад 100 матчів у складі збірної Росії. У 2014 році на Чемпіонаті світу та у 2016 році на Чемпіонаті Європи він був капітаном російської збірної. Також грав на Євро-2008.

Падел – ракетковий вид спорту. У падел, зазвичай, грають у парному розряді на закритому майданчику, приблизно на 25 % меншому від розміру тенісного корту. Рахунок гри ведуть так само, як і в звичайному тенісі. Основні відмінності полягають у тому, що корт оточують стіни, і м'ячі можуть відбиватись від них як у грі у сквош, для гри використовують тверді безструнні ракетки. 

Як повідомлялося, київське «Динамо» програло «Карабаху» у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2026/27

«Динамо» пропустило гол вже на початку гри. Зубір подав із лівого флангу штрафного на Сілву, той пробив зльоту невдало, але Муаддіб завершив атаку ударом під поперечину. Більше голів у першому таймі забито не було.

У другому таймі Джафаркулієв із лівого флангу прострілив у штрафний майданчик «Динамо», а український легіонер азербайджанського клубу Олексій Кащук забив гол з близької відстані.

Більше створити небезпечних моментів у цій грі «Динамо» не зуміло. Кияни поступилися 2:0 та припинили боротьбу у єврокубковому сезоні 2026/27.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Сергій Ребров

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