«Інтер Маямі» відновив інтерес до екслідера «Манчестер Сіті» – ЗМІ

Колектив Ліонеля Мессі розгляне трансфер чергового ветерана

Півзахисник італійського «Наполі» Кевін Де Брюйне повернувся на радари американського «Інтера Маямі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

«Чаплі» зібралися поповнити десант зірок у Флориді. Клуб цікавився бельгійцем ще до переїзду хавбека в Серію A. Тепер «партенопейці» можуть розглянути продаж Де Брюйне за рік до завершення контракту.

Конкуренцію «Інтеру Маямі» готові скласти інші колективи Вищої ліги футболу США та Канади. Зокрема, на ветерана накинули оком американські «Чикаго Файр» і «Сан-Дієго». Флоридці цього літа вже підписали півзахисника Каземіро.

Де Брюйне в минулому сезоні провів 21 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів і чотири результативні передачі. На Чемпіонаті світу 2026 бельгійський хавбек зіграв п'ять поєдинків, у яких оформив один асист.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.