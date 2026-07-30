Український воротар може перейти у знаменитий іспанський клуб – джерело

«Зоря» може заробити на трансфері 2-3 млн євро

Клуб іспанської Ла Ліги «Валенсія» зацікавлена ​​у підписанні голкіпера «Зорі» Олександра Сапутіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna Deportiva.

За інформацією джерела, переговори між клубами розпочалися ще кілька місяців тому. Кандидатуру українця вже схвалив тренерський штаб «Валенсії», який вражений ігровими та фізичними даними Сапутіна.

«Валенсія» розглядає Сапутіна як конкурента головному голкіперу команди Столе Димитрієвськи. А от резервного голкіпера Вісента Абриля клуб планує відправити в оренду. Наразі «Зоря» та «Валенсія» обговорюють різні варіанти закриття угоди, а сума потенційного трансферу може становити 2-3 мільйони євро.

Олександр Сапутін перебрався до луганського клубу 2020 року з «Дніпра». Перші два сезони він виступав за команду U-19, а у сезоні 2022/23 дебютував в УПЛ. У сезоні 2025/26 Сапутін сумарно провів 23 матчі в УПЛ, відігравши «на нуль» 7 із них. Контракт воротаря із луганським клубом спливає у червні 2028 року. Трансферна вартість Сапутіна становить 900 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що «Валенсія» слідкує за ситуацією навколо вінгера Віктора Циганкова, який має намір залишити «Жирону» у це трансферне вікно.

Нагадаємо, луганська «Зоря» офіційно оголосила про підписання українського голкіпера Іллі Караващенка та досвідченого українського захисника Артема Мачелюка.

На професійному рівні Ілля Караващенко дебютував у 2023-му році за ФСК «Маріуполь». Свого часу виступав за клуби ВПК-Агро, «Десна», «Лівий Берег», «Лісне», «Кудрівка».

Артем Мачелюк дебютував у професійному футболі за клуб із Дніпра «Перемога». Більшу частину кар’єри провів у складі «Кудрівки», відігравши за клуб 49 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 2 передачі.