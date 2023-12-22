Збірна України назвала місце проведення фіналу плей-оф за вихід на Євро-2024

За підсумками відбору на Євро-2024 Україна не зуміла вийти на турнір напряму

Збірна України визначилася з місцем проведення фіналу плей-оф за вихід на Євро-2024 з футболу. У разі перемоги над Боснією і Герцеговиною у півфіналі «синьо-жовті» проведуть фінал 26 березня 2024 року у польському Вроцлаві, повідомляє сайт УАФ.

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За підсумками відбору на Євро-2024 Україна не зуміла вийти на турнір напряму, посівши третє місце у своїй групі. Команда Сергія Реброва зіграє у плей-оф кваліфікації навесні 2024 року.

Суперником українців у півфіналі за підсумками жеребкування стала збірна Боснії та Герцеговини. Ця гра відбудеться 21 березня 2024 року на полі боснійців.

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У разі перемоги Україна в фіналі плей-оф кваліфікації зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. Ця потенційна гра буде номінально домашньою для «синьо-жовтих» і пройде 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчінський Арена Вроцлав».

При цьому якщо Україна не обіграє Боснію, то 26 березня прийматиме у Вроцлаві команду, що програє у паралельній парі, у контрольному матчі. Тож перший домашній поєдинок у 2024 році «синьо-жовті» у будь-якому разі проведуть у Вроцлаві.

У відборі на Євро-2024 Україна провела у Вроцлаві номінально домашній матч з Англією. Поєдинок закінчився внічию – 1:1.

«На наше рішення серед інших факторів вплинув досвід організації в цьому місті поєдинку відбору Євро-2024 Україна «На наше рішення серед інших факторів вплинув досвід організації в цьому місті поєдинку відбору Євро-2024 Україна – Англія, який відбувся там 9 вересня 2023 року. Заповнені трибуни 45-тисячного стадіону емоційно підтримували збірну України, яка зіграла з лідером групи внічию – 1:1. Сподіваюся, й у березні наступного року збірна України здобуде у Вроцлаві результат, який всіх нас задовольнить», – сказав перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко.

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Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату стартує в Німеччині 14 червня 2024 року.Основну частину кваліфікації подолали 20 команд. Німеччина автоматично пройшла до групового раунду як господар змагань.

Україна тричі в історії грала у фінальній частині Євро (2012, 2016, 2020). Найкращий результат збірної на турнірі – чвертьфінал Євро-2020.

До слова, збірна України з футзалу зіграє у фінальній частині чемпіонату світу-2024. У вирішальному матчі кваліфікації «синьо-жовті» обіграли Польщу – 5:3.