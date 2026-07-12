«Барселона» готова продати нападника «Парі Сен-Жермен» із корисливою метою – ЗМІ

Чемпіон Ла Ліги визначився з цінником футболіста національної команди

Іспанська «Барселона» вирішила відпустити форварда Феррана Торреса до французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.es.

Перемовини нападника з ПСЖ перебувають на просунутій стадії. «Блаугранас» не перешкоджатимуть переходу Торреса. Водночас каталонці не зменшуватимуть фінансові вимоги щодо трансферу – 50 млн євро.

Тим часом «Парі Сен-Жермен» нібито запропонував 45 млн плюс бонуси. «Барса» сподівається інвестувати виручені кошти в купівлю форварда мадридського «Атлетіко» Хуліана Альвареса. Щоправда, «матрацники» не збираються продавати аргентинця.

Торрес у минулому сезоні провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 21 гол. Контракт нападника з «Барселоною» розрахований до літа 2027 року.

До слова, нещодавно ексоборонець Барселони Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.