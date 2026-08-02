Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олійникова звинуватила Жіночу тенісну асоціацію у зриві благодійного аукціону

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Олійникова звинуватила Жіночу тенісну асоціацію у зриві благодійного аукціону
Олександра Олійникова відкрила темний бік асоціації
фото: WTA

«Щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми», – емоційно заявила тенісистка

Українка Олександра Олійникова розповіла про черговий випадок тиску Жіночої тенісної асоціації (WTA) через її підтримку Збройних сил України. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

У понеділок третя ракетка України стартуватиме на Toronto Open. Перед турніром Олійникова вирішила зустрітися з українською громадою у Канаді. На заході вона планувала провести аукціон на підтримку ЗСУ та розіграти дві перепустки в гостьову ложу на змагання.

Українська тенісистка окремо зауважила, що не продаватиме акредитації, квитки чи право відвідування турніру. Натомість вона збиралася запросити двох благодійників як своїх особистих гостей. Вони мали отримати перепустки Player's Guest.

«Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані. Саме тому було застосовано правило про «продаж акредитації», хоча на аукціоні був запропонований сертифікат, який не має жодного відношення до самої акредитації», – заявила Олійникова.

Тенісистка також звернула увагу, що на Toronto Open приїхали суперниці, які активно підтримують російську владу та пропагандистів війни проти України. Проте, до них у WTA запитань немає. За словами Олійникової, асоціація надала цим персонам платформу для здобуття публічності та заробітку.

«WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми», – емоційно завершила допис українка.

Олійникова планувала зібрати кошти на підтримку роти НРК 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ. Раніше тенісистка заснувала ініціативу Drones4UA.org. Вона створила спеціальну платформу для допомоги українському війську.

До слова, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Нагадаємо, нещодавно Марта Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.

Теги: Олександра Олійникова теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Паула Бадоса є ексдругою ракеткою світу в одиночному розряді
Іспанська тенісистка жбурнула ракетку на трибуну: чи покарали її за це
22 липня, 20:31
Аргентинська тенісистка програла матч росіянці і емоційно відреагувала на свій виліт
На турнірі ITF спалахнув скандал через поведінку російської тенісистки
25 липня, 22:56
Дар'я Снігур зазнала невдачі у вирішальному поєдинку
Снігур програла фінал тенісного турніру в Празі
26 липня, 16:51
Дар'я Снігур встановила новий орієнтир
Тріо українок оновило персональні рекорди в рейтингу найкращих тенісисток світу
27 липня, 12:30
Яннік Сіннер проживає в Монако
Сіннер опинився під шквалом критики: у чому звинувачують найсильнішого тенісиста світу
27 липня, 23:04
Анастасія Сухотіна попрощалася з великим тенісом
Російська тенісистка отримала багаторічну дискваліфікацію за серію порушень
29 липня, 18:16
Еліна Світоліна є лідеркою жіночої збірної України з тенісу
Бельгія – Україна: стали відомі склади команд на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг
31 липня, 11:22
Жасмін Паоліні захищатиме титул
Паоліні, Носкова та інші зірки потрапили в заявки на Кубок Біллі Джин Кінг
31 липня, 16:29
Борис Беккер є володарем шести титулів Великого шлема
Легендарний тенісист закликав позбавити фінансування спортсменів, які годинами сидять в Інстаграмі
Вчора, 15:20

Новини

Navi виграли Ignite 2026 з Marvel Rivals та опинилися нагорі рейтингу
Navi виграли Ignite 2026 з Marvel Rivals та опинилися нагорі рейтингу
«Епіцентр» у дебюті Прем'єр-ліги в Кам'янці-Подільському розгромив «Оболонь»
«Епіцентр» у дебюті Прем'єр-ліги в Кам'янці-Подільському розгромив «Оболонь»
Боксерка принесла Тувалу першу медаль Ігор Співдружності та звернула увагу на долю країни
Боксерка принесла Тувалу першу медаль Ігор Співдружності та звернула увагу на долю країни
Олійникова звинуватила Жіночу тенісну асоціацію у зриві благодійного аукціону
Олійникова звинуватила Жіночу тенісну асоціацію у зриві благодійного аукціону
Зворушливий жест. Чемпіон світу дозволив листоноші приміряти золоту медаль
Зворушливий жест. Чемпіон світу дозволив листоноші приміряти золоту медаль
Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією
Мудрик приєднається до «Челсі» в турне Азією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
67K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
55K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua