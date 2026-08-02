Олійникова звинуватила Жіночу тенісну асоціацію у зриві благодійного аукціону

«Щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми», – емоційно заявила тенісистка

Українка Олександра Олійникова розповіла про черговий випадок тиску Жіночої тенісної асоціації (WTA) через її підтримку Збройних сил України. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

У понеділок третя ракетка України стартуватиме на Toronto Open. Перед турніром Олійникова вирішила зустрітися з українською громадою у Канаді. На заході вона планувала провести аукціон на підтримку ЗСУ та розіграти дві перепустки в гостьову ложу на змагання.

Українська тенісистка окремо зауважила, що не продаватиме акредитації, квитки чи право відвідування турніру. Натомість вона збиралася запросити двох благодійників як своїх особистих гостей. Вони мали отримати перепустки Player's Guest.

«Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані. Саме тому було застосовано правило про «продаж акредитації», хоча на аукціоні був запропонований сертифікат, який не має жодного відношення до самої акредитації», – заявила Олійникова.

Тенісистка також звернула увагу, що на Toronto Open приїхали суперниці, які активно підтримують російську владу та пропагандистів війни проти України. Проте, до них у WTA запитань немає. За словами Олійникової, асоціація надала цим персонам платформу для здобуття публічності та заробітку.

«WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми», – емоційно завершила допис українка.

Олійникова планувала зібрати кошти на підтримку роти НРК 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ. Раніше тенісистка заснувала ініціативу Drones4UA.org. Вона створила спеціальну платформу для допомоги українському війську.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandra Oliynykova / Олександра Олійникова ✙ (@_drones4ua.org_)

До слова, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Нагадаємо, нещодавно Марта Костюк знялася з престижних змагань у США. Вона вирішила не брати участі в DC Open у Вашингтоні. Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до US Open.