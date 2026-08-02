Navi виграли Ignite 2026 з Marvel Rivals та опинилися нагорі рейтингу

Вітчизняна кіберорганізація не мала рівних у змаганнях

Українська команда Navi стала чемпіоном LAN-турніру Marvel Rivals Ignite 2026: Mid Season Finals у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком».

У великому фіналі «Народжені перемагати» здолали Liquid Citadel (4:2). За свій виступ організація заробила 160 тисяч доларів і вісім League Points. Ці пункти дозволили Navi піднятися на першу сходинку регіонального рейтингу EMEA.

Турнір «Народжені перемагати» розпочали з плейоф. На шляху до вирішального поєдинку вітчизняний кіберколектив здолав другу найкращу команду Північної Америки 100 Thieves (2:0), другу найкращу команду EMEA Virtus.pro (2:0) та лідера північноамериканського регіону Liquid Citadel (3:1).

Останніх згодом Navi здолали вдруге – у згаданому великому фіналі. Канадець Маршал Terra Вівер продемонстрував феноменальну гру впродовж усього турніру. Як наслідок, кіберспортсмен із «Народжених перемагати» отримав медаль Найціннішому гравцю змагань.

До слова, раніше Navi виграли турнір у США з призовим фондом 1 млн доларів. У фінальному протистоянні «Народжені перемагати» здолали GamerLegion (3:0). Українська команда перемогла на мапах Mirage, Anubis та Nuke.

Нагадаємо, українська організація Monte здобула перемогу на CCT Global Finals 2026. У фіналі турніру з CS2 вони здолали Heroic. Успіху вони досягли у форматі best of 5.