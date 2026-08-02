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«Епіцентр» у дебюті Прем'єр-ліги в Кам'янці-Подільському розгромив «Оболонь»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Епіцентр» у дебюті Прем'єр-ліги в Кам'янці-Подільському розгромив «Оболонь»
Подоляни оформили звитягу з великим рахунком
фото: УПЛ

Підопічні Сергія Нагорняка на мажорній ноті розпочали новий сезон

Кам'янець-подільський «Епіцентр» здобув упевнену перемогу над київською «Оболонню» (3:0) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

За стартові чверть години команди встигли обмінятися моментами. Рохас змусив попрацювати кіпера «пивоварів» пострілом із дистанції. У відповідь Полегенько перевірив пильність воротаря подолян ударом із гострого кута.

Утім, належного розвитку ці випади не мали. «Епіцентр» контролював перебіг подій у першому таймі. Та до перерви реальних нагод забити колектив Сергія Нагорняка не створив.

Зрештою, повели в рахунку подоляни на 58-й хвилині. Призвів до гола курйозний епізод. Кулаковський намагався вибити м'яч із власного штрафного, але проґавив ривок Сидуна та вдарив того в ногу – пенальті, який впевнено реалізував Сіфуентес.

«Епіцентр» продовжив атакувати та невдовзі закріпив власну перевагу. Цього разу господарі розіграли зразкову атаку, на фініші якої Кирюханцев віддав у центр штрафного. А там Миронюк у дотик метрів із десяти відправив м'яч у сітку.

Крапку в протистоянні поставив той же Сіфуентес. Нене намагався знайти партнерів у чужому штрафному передачею, яку рукою зупинив Шевченко. Одинадцятиметровий знову взявся виконувати бомбардир господарів і відправив м'яч у «дев'ятку».

«Епіцентр» увінчав повернення у рідне місто та перший матч УПЛ у Кам'янці-Подільському в історії розгромом. Подоляни також вперше переграли «Оболонь» в елітному дивізіоні. У минулому сезоні підопічні Нагорняка зазнали домашньої поразки та звели внічию матч у гостях.

Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Епіцентр» – «Оболонь» – 3:0

  • Голи: Сіфуентес, 58, 78 (обидва – пенальті), Миронюк, 67

Standings provided by Sofascore

До слова, львівські «Карпати» на виїзді розгромили «Кривбас» із Кривого Рогу. «Леви» пропустили першими, але відігралися перед перервою. У другому таймі львів'яни забили ще тричі.

Нагадаємо, луганська «Зоря» впевнено здолала «Колос» із Ковалівки в матчі-відкритті сезону УПЛ. Голи оформили нападники Будківський та Задорожний. У складі хліборобів був вилучений оборонець Бурда.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Епіцентр» (Дунаївці)

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