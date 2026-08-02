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Боксерка принесла Тувалу першу медаль Ігор Співдружності та звернула увагу на долю країни

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Боксерка принесла Тувалу першу медаль Ігор Співдружності та звернула увагу на долю країни
Тароні Таафакі доводилося тренуватися на злітній смузі аеропорту, щоб потрапити на міжнародні змагання
фото: Tapology

Батьківщина боксерки перебуває за крок від катастрофи, пов'язаної зі зміною клімату

На Іграх Співдружності 2026 20-річна боксерка Тарона Таафакі принесла Тувалу першу в історії медаль цих змагань, хоча не здобула жодної перемоги в ринзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Історична бронза без боротьби

Завдяки особливостям регламенту спортсменка стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 75 кг, подарувавши своїй країні історичне досягнення. Причиною такого розвитку подій стала невелика кількість учасниць. У категорії було заявлено лише п'ять спортсменок, тому жереб автоматично вивів представницю Тувалу до півфіналу без необхідності проводити стартовий поєдинок. У боротьбі за вихід до фіналу Таафакі поступилася одноголосним рішенням суддів титулованій індійській боксерці Ловліні Боргохайн. Водночас у боксі на Іграх Співдружності, як і на Олімпіадах, матч за третє місце не проводиться, і тому обидві спортсменки, які програли у півфіналах, автоматично отримують бронзові нагороди.

Позаспортивний контекст

Для Тувалу ця медаль має значно більше значення, ніж просто спортивний результат. Невелика тихоокеанська держава площею лише 26 квадратних кілометри та з населенням близько 10 тисяч людей відправила до Глазго лише вісьмох спортсменів і параатлетів. Батько та тренер боксерки Баді Таафакі наголосив, що цей успіх допоможе привернути увагу світу до країни, яка перебуває під загрозою через зміну клімату.

За його словами, через відсутність спортивної інфраструктури місцеві боксери змушені тренуватися просто на злітній смузі аеропорту. Під час посадки або зльоту літака заняття перериваються, а щойно смуга звільняється – тренування продовжуються. До того ж, за прогнозами вчених, уже до середини століття значна частина столиці Тувалу може опинитися під водою через підвищення рівня Світового океану.

Нині Тарона Таафакі та її брат Пасоні, який також займається боксом, тренуються у Новій Зеландії. Їхній батько згадує, що в його молодості в Тувалу навіть не було боксерських рукавичок, тому відпрацьовувати удари доводилося голими кулаками по мішках із піском. «Більшість людей на трибунах навіть не знають, де розташована наша країна. Для народу Тувалу ця медаль означає дуже багато. Якщо ми виграємо нагороди, більше людей дізнаються про нас і про виклики, з якими ми стикаємося через зміну клімату», – зазначила після церемонії нагородження Тарона Таафакі.

Нагадаємо, що 

Теги: бокс

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