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Зворушливий жест. Чемпіон світу дозволив листоноші приміряти золоту медаль

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Зворушливий жест. Чемпіон світу дозволив листоноші приміряти золоту медаль
Марк Кукурелья відзначився ще одним символічним вчинком
фото: visithorsham

Марк Кукурелья згадав про свого давнього друга, який працює на пошті

Захисник збірної Іспанії та мадридського «Реала» Марк Кукурелья став героєм зворушливої історії, яка швидко розлетілася соціальними мережами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Віддав данину англійцям

Повернувшись до свого будинку в англійському Горшамі перед остаточним переїздом до Іспанії, 28-річний футболіст дозволив місцевому листоноші приміряти золоту медаль, здобуту на чемпіонаті світу 2026 року. Під час виступів за лондонський «Челсі» Кукурелья кілька років жив у Вест-Сассексі та потоваришував із працівником Royal Mail на ім'я Гері, який регулярно доставляв пошту до його будинку. Коли листоноша вкотре завітав до футболіста, чемпіон світу запросив його поспілкуватися та несподівано дозволив потримати й навіть одягнути свою золоту медаль.

Реакція листоноші

«Снідав і спілкувався з місцевим чемпіоном світу Марком Кукурельєю під час доставки пошти. Дуже приємний і простий хлопець. Він дав мені потримати свою золоту медаль переможця! Гадаю, я перший англієць за 60 років, який тримав у руках золоту медаль чемпіонату світу», – написав Гері у соцмережах, натякнувши на єдиний тріумф збірної Англії на мундіалі 1966 року.

Фото, на якому усміхнений листоноша позує поруч із Кукурельєю із золотою медаллю на шиї, швидко стало вірусним. Уболівальники також звернули увагу на новий образ іспанця, який змінив свої знамениті кучері на заплетені коси.

Нагадаємо, збірна Іспанії стала чемпіоном світу 2026, обігравши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0. Сам Кукурелья був одним із ключових футболістів команди протягом усього турніру. Раніше захисник розповідав, що довгий час не змінював зачіску, адже його син із розладом аутистичного спектра легко впізнавав батька саме завдяки його довгому кучерявому волоссю. Після тріумфу на мундіалі футболіст також став героєм ще однієї гучної історії, коли повідомлялося, що він зробив татуювання на честь головного тренера збірної Іспанії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Іспанія

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