«Реал» розгляне купівлю героя фіналу Чемпіонату світу 2026

Королівський клуб готовий організувати контроверсійний трансфер

Нападник іспанської «Барселони» Ферран Торрес опинився на радарі мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

«Вершкові» моніторять ситуацію навколо іспанця. «Барса» вирішила продати Торреса, щоб отримати кошти на нових футболістів. Контракт нападника з «блаугранас» розрахований до наступного літа, а бажані відступні – 50 млн євро.

Донедавна головним претендентом на Торрес був «Парі Сен-Жермен». Утім, французький гранд так і не зробив офіційну пропозицію, зосередившись на інших варіантах. Натомість «Реал» цікавився нападником ще в часи його виступів за «Валенсію» у 2017-2020 роках.

У минулому сезоні Торрес провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 21 гол і три результативні передачі. На тріумфальному для збірної Іспанії Чемпіонаті світу нападник зіграв вісім матчів, у яких оформив один асист і один гол – переможний у фіналі турніру.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.