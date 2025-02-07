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Жіноча збірна України достроково втратила шанси вийти на Євробаскет-2025

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Жіноча збірна України достроково втратила шанси вийти на Євробаскет-2025
Після п’яти матчів збірна України йде на передостанньому місці у своїй групі
Фото: ФБУ

Востаннє жіноча збірна України грала на Євробаскеті у 2019 році

Жіноча збірна України з баскетболу з рахунком 57:60 програла Португалії  у матчі відбору на Євробаскет-2025. 

Найрезультативнішими в складі збірної України стали Кристина Філевич з 21 балами та Міріам Уро-Ніле з 18 очками.

Ця поразка означає, що українки достроково втратили шанси на вихід у фінальну частину змагань.

Після п’яти матчів збірна України йде на передостанньому місці у своїй групі, маючи 1 перемогу та 4 поразки.

9 лютого збірна України проведе формально домашній матч у Ризі проти збірної Північної Македонії.

Востаннє жіноча збірна України грала на Євробаскеті у 2019 році.

Відбір на Євробаскет-2025

Португалія – Україна – 60:57 (16:17, 13:12, 13:11, 18:17)

Турнірна таблиця

  1. Сербія – 5 матчів/ 5 перемог
  2. Португалія – 5/4
  3. Україна – 5/1
  4. Північна Македонія – 5/0

Нагадаємо, 4 лютого, відбувся поєдинок четвертого туру групового етапу відбору на Євро-2026 з футзалу між збірними Німеччини та України. Гра завершилася перемогою нашої команди з рахунком 9:0.
 
У вівторок, 4 лютого, національна команда України з футзалу провела свій четвертий поєдинок в рамках відбору до чемпіонату Європи 2026-го року. Збірна України потужно розпочала гру та після 17-ї хвилини зустрічі громила суперника з рахунком 3:0.

У другому таймі Абакшин забив четвертий м’яч у сітку воріт збірної Німеччини. До кінця зустрічі наші суперники пропустили ще п’ять разів.

Турнірна таблиця групи збірної України у кваліфікації до Євро-2026:

Україна посіла перше місце в турнірній таблиці
Україна посіла перше місце в турнірній таблиці
скриншот

Голи: Жук, 4, 7, 32, 38, Мельник, 17, Абакшин, 21, 28 Микитюк, 27, Фаренюк, 31. Ця перемога з рахунком 9:0 – найбільша для «синьо-жовтих» за 14 років.

Теги: Збірна України баскетбол Федерація баскетболу України Євробаскет

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