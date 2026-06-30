Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Баскетболістка молодіжної збірної України Тиха прокоментувала підготовку до Чемпіонату Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Баскетболістка молодіжної збірної України Тиха прокоментувала підготовку до Чемпіонату Європи
Серафима Тиха: Атмосфера в команді дуже хороша

Серафима Тиха: Контрольні матчі дуже важливі, тому що саме в таких матчах перевіряється характер команди

Вже цими вихідними молодіжна жіноча збірна України U-20 з баскетболу розпочне виступ на чемпіонаті Європи 2026 у Дивізіоні В, який відбудеться у болгарському Самокові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На груповому етапі українки зіграють проти збірних Чехії та Словаччини, а дві найкращі команди квартету вийдуть до другого етапу турніру.

Команда Ганни Шликової завершує підготовку в латвійській Кандаві, де провела навчально-тренувальний збір та чотири контрольні матчі проти збірних Латвії й Литви.

«Атмосфера в команді дуже хороша. Ми з більшістю дівчат знаємо одна одну вже багато років, не вперше граємо разом і вже котрий рік поспіль працюємо в цьому складі. За цей час ми навчилися довіряти одна одній і підтримувати одна одну в будь-якій ситуації. Зараз усі налаштовані на максимальну боротьбу, і я впевнена, що кожна готова віддати всі сили заради команди та України.

Контрольні матчі дуже важливі, тому що саме в таких матчах перевіряється характер команди. Ми побачили, над чим ще потрібно працювати, але водночас зрозуміли, що можемо боротися до останніх секунд незалежно від рахунку. Думаю, цей досвід допоможе нам на чемпіонаті Європи», – завила капітанка молодіжної збірної Серафима Тиха.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мустяца та Лопухов в складі збірної України зупинились за крок від здобуття путівки на континентальну першість
Українці Мустяца і Лопухов зіграють на головному змаганні Світового туру з баскетболу 3х3
19 червня, 09:39
За путівку на Чемпіонат Європи збірна України зіграє з другою командою групи В
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 достроково виграла групу у відборі на Чемпіонат Європи
17 червня, 15:51
Україна вестиме боротьбу за путівку на континентальну першість
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу 3х3 на відбір на Чемпіонат Європи
15 червня, 16:54
Трамп не оминув своєю увагою фінал НБА
Трамп привітав «Нью-Йорк Нікс» із першим за 53 роки чемпіонським титулом НБА
14 червня, 10:03
Ляшенко знаходиться на 46 місці в світовому рейтингу
Ляшко стала найкращою українкою в світовому рейтингу баскетболу 3х3
12 червня, 16:15
«Нью-Йорк Нікс» переписали історію НБА
«Нью-Йорк Нікс» здійснив найбільший камбек в історії фінальних серій НБА
11 червня, 12:17
Ковтун викликана у збірну замість Коваль, яка через пошкодження вимушена була повернутись до США
Ковтун замінила Коваль у жіночій збірній України з баскетболу 3х3
10 червня, 16:37
Збірна України продовжує боротьбу за потрапляння на світову першість
Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Грузії і Данії
8 червня, 16:13
Україна на минулому Чемпіонаті світу стала однією з останніх команд, а зараз потрапить до вісімки найкращих
Україна вперше за дев'ять років зіграє у чвертьфіналі Чемпіонату світу з баскетболу 3х3
4 червня, 21:40

Новини

Баскетболістка молодіжної збірної України Тиха прокоментувала підготовку до Чемпіонату Європи
Баскетболістка молодіжної збірної України Тиха прокоментувала підготовку до Чемпіонату Європи
Воротар збірної Німеччини підтвердив, що зіграв останній матч за національну команду
Воротар збірної Німеччини підтвердив, що зіграв останній матч за національну команду
Новачок Прем'єр-ліги запросив дует футболістів віцечемпіона України
Новачок Прем'єр-ліги запросив дует футболістів віцечемпіона України
Тренер збірної Чехії залишив посаду після провалу на Чемпіонаті світу
Тренер збірної Чехії залишив посаду після провалу на Чемпіонаті світу
Президент Парагваю оголосив вихідний після сенсації на Чемпіонаті світу 2026
Президент Парагваю оголосив вихідний після сенсації на Чемпіонаті світу 2026
Воротар московського «Динамо» поскаржився, що гравці клубу на собі відчули паливну кризу
Воротар московського «Динамо» поскаржився, що гравці клубу на собі відчули паливну кризу

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Сьогодні, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua