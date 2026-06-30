Баскетболістка молодіжної збірної України Тиха прокоментувала підготовку до Чемпіонату Європи

Серафима Тиха: Контрольні матчі дуже важливі, тому що саме в таких матчах перевіряється характер команди

Вже цими вихідними молодіжна жіноча збірна України U-20 з баскетболу розпочне виступ на чемпіонаті Європи 2026 у Дивізіоні В, який відбудеться у болгарському Самокові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На груповому етапі українки зіграють проти збірних Чехії та Словаччини, а дві найкращі команди квартету вийдуть до другого етапу турніру.

Команда Ганни Шликової завершує підготовку в латвійській Кандаві, де провела навчально-тренувальний збір та чотири контрольні матчі проти збірних Латвії й Литви.

«Атмосфера в команді дуже хороша. Ми з більшістю дівчат знаємо одна одну вже багато років, не вперше граємо разом і вже котрий рік поспіль працюємо в цьому складі. За цей час ми навчилися довіряти одна одній і підтримувати одна одну в будь-якій ситуації. Зараз усі налаштовані на максимальну боротьбу, і я впевнена, що кожна готова віддати всі сили заради команди та України.

Контрольні матчі дуже важливі, тому що саме в таких матчах перевіряється характер команди. Ми побачили, над чим ще потрібно працювати, але водночас зрозуміли, що можемо боротися до останніх секунд незалежно від рахунку. Думаю, цей досвід допоможе нам на чемпіонаті Європи», – завила капітанка молодіжної збірної Серафима Тиха.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)