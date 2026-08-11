Мессі поставив на паузу футбольну кар'єру через смерть батька
Мессі глибоко вразила смерть батька
Нападник збірної Аргентини та «Інтер Маямі» Ліонель Мессі призупинив виступи за клуб на невизначений термін через смерть свого батька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Doble Amarilla.
Зазначається, що Мессі глибоко вразила смерть батька: футболіст вирішив максимально приділити свою увагу родині у цей складний період. Тому він не повернеться до США з Аргентини і призупинив виступи за «Інтер Маямі».
Як повідомлялося, Хорхе Мессі помер у віці 68 років у клініці в Росаріо після тривалої хвороби.
Мессі, який розпочав Чемпіонат світу з хет-трику у ворота Алжиру, після матчу не зміг стримати сліз. В інтерв'ю він заявив, що його реакція не пов'язана зі спортом, а викликана важкими днями, які йому довелося пережити.
Тоді у ЗМІ почала з'являтись інформація, що батько Мессі серйозно хворий.
Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри.
Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років.
За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.
Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.
У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».
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