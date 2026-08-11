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Мессі поставив на паузу футбольну кар'єру через смерть батька

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Мессі поставив на паузу футбольну кар'єру через смерть батька
Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри
фото: Getty Images

Мессі глибоко вразила смерть батька

Нападник збірної Аргентини та «Інтер Маямі» Ліонель Мессі призупинив виступи за клуб на невизначений термін через смерть свого батька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Doble Amarilla.

Зазначається, що Мессі глибоко вразила смерть батька: футболіст вирішив максимально приділити свою увагу родині у цей складний період. Тому він не повернеться до США з Аргентини і призупинив виступи за «Інтер Маямі».

Як повідомлялося, Хорхе Мессі помер у віці 68 років у клініці в Росаріо після тривалої хвороби.

Мессі, який розпочав Чемпіонат світу з хет-трику у ворота Алжиру, після матчу не зміг стримати сліз. В інтерв'ю він заявив, що його реакція не пов'язана зі спортом, а викликана важкими днями, які йому довелося пережити.

Тоді у ЗМІ почала з'являтись інформація, що батько Мессі серйозно хворий.

Хорхе Мессі був постійним агентом Ліонеля протягом усієї його кар'єри.

Нагадаємо, легендарний захисник «Мілана» та збірної Італії Франко Барезі пішов з життя у віці 66 років. 

За інформацією ЗМІ, останніми роками Барезі боровся з важким захворюванням.  

Барезі провів усю професійну кар’єру у складі «Мілана», зігравши 719 матчів – це рекорд клубу. Разом із «россонері» він шість разів ставав чемпіоном Італії, тричі вигравав Кубок європейських чемпіонів (Лігу чемпіонів), чотири рази завойовував Суперкубок Італії, а також перемагав у Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

У складі збірної Італії Барезі провів 81 матч. У 1982 році він став чемпіоном світу, а згодом завоював срібні медалі чемпіонату світу 1994 року та бронзу світової першості 1990 року. З 2020 року легендарний футболіст обіймав посаду почесного віцепрезидента «Мілана».

Теги: ФК Інтер Маямі Ліонель Мессі смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

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