Один з лідерів збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі
Минулий сезон 33-річний Бобров провів в бухарестському «Динамо»
Досвідчений український форвард та один з лідерів збірної України Вʼячеслав Бобров став гравцем польського клубу «Сталь Остров». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Баскетболіст вперше гратиме у чемпіонаті Польщі. Раніше він виступав на батьківщині, в Румунії, Франції, Литві, Іспанії та Латвії.
Минулий сезон 33-річний Бобров провів в бухарестському «Динамо». Він набирав у середньому 10.3 очка, 5.5 підбирання, 1.5 передачі за 23.8 хвилини на майданчику.
Бобров увійшов до списку викликаних гравців збірної України на серпневі матчі проти Греції та Чорногорії.
У попередніх матчах кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Вʼячеслав у складі збірної України набирав 10.0 очка, 7.2 підбирання, 1.3 передачі за 21.4 хвилини.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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