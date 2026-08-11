Один з лідерів збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі

Минулий сезон 33-річний Бобров провів в бухарестському «Динамо»

Досвідчений український форвард та один з лідерів збірної України Вʼячеслав Бобров став гравцем польського клубу «Сталь Остров». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Баскетболіст вперше гратиме у чемпіонаті Польщі. Раніше він виступав на батьківщині, в Румунії, Франції, Литві, Іспанії та Латвії.

Минулий сезон 33-річний Бобров провів в бухарестському «Динамо». Він набирав у середньому 10.3 очка, 5.5 підбирання, 1.5 передачі за 23.8 хвилини на майданчику.

Бобров увійшов до списку викликаних гравців збірної України на серпневі матчі проти Греції та Чорногорії.

У попередніх матчах кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Вʼячеслав у складі збірної України набирав 10.0 очка, 7.2 підбирання, 1.3 передачі за 21.4 хвилини.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.