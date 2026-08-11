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Один з лідерів збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Один з лідерів збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі
Бобров вперше гратиме у чемпіонаті Польщі

Минулий сезон 33-річний Бобров провів в бухарестському «Динамо»

Досвідчений український форвард та один з лідерів збірної України Вʼячеслав Бобров став гравцем польського клубу «Сталь Остров». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Баскетболіст вперше гратиме у чемпіонаті Польщі. Раніше він виступав на батьківщині, в Румунії, Франції, Литві, Іспанії та Латвії.

Минулий сезон 33-річний Бобров провів в бухарестському «Динамо». Він набирав у середньому 10.3 очка, 5.5 підбирання, 1.5 передачі за 23.8 хвилини на майданчику.

Бобров увійшов до списку викликаних гравців збірної України на серпневі матчі проти Греції та Чорногорії.

У попередніх матчах кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Вʼячеслав у складі збірної України набирав 10.0 очка, 7.2 підбирання, 1.3 передачі за 21.4 хвилини.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: В'ячеслав Бобров баскетбол

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