Світоліна розгромила росіянку та вийшла до півфіналу турніру в Торонто

Світоліна буде боротися за вихід до фіналу турніру WTA 1000 у Торонто

Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Торонто. Про це повідомляє «Главком».

У грі 1/4 фіналу Еліна Світоліна у трьох сетах перемогла росіянку Катерину Александрову.

Хід гри

У першому сету ініціативою заволоділа росіянка. За рахунку 2:2 вона зробила брейк та довела першу партію до перемоги – 6:3.

Однак, Світоліна зуміла перевернула гру. Спочатку вона розгромила росіянку у другій партії – 6:0.

У вирішальному третьому сеті Еліна відразу зробила брейк та захопила ініціативу – 2:0. У підсумку, українка здобула перемогу у партії з рахунком 6:3.

WTA 1000, Торонто. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Александрова 3:6, 6:0, 6:3

Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти восьмої ракетки світу польки Іги Свьонтек.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.