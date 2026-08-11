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Трамп прокоментував ймовірну відставку Інфантіно з посади президента ФІФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Трамп прокоментував ймовірну відставку Інфантіно з посади президента ФІФА
Трамп підтримав Інфантіно
фото: Getty Images

Трамп зазначив, що Інфантіно «керував проведенням Чемпіонату світу, який був у чотири рази успішніший, ніж попередні»

Президент США Дональд Трамп написав, що заміна Джанні Інфантіно на посаді президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) стала б помилкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Трампа у Truth Social.

«ФІФА припустилася б жахливої ​​помилки, якщо з якоїсь причини навіть розглядала б можливість зміни її президента Джанні Інфантіно», – написав Трамп.

Він також зазначив, що Інфантіно «керував проведенням Чемпіонату світу, який був у чотири рази успішніший, ніж попередні».

«Якщо він піде, то це ніколи більше не буде успішним і не принесе прибутку», – зазначив Трамп, маючи на увазі проведення нових чемпіонатів світу з футболу.

Варто зазначити, що УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

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Теги: Джанні Інфантіно НОВИНИ ФУТБОЛУ Дональд Трамп ФІФА

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