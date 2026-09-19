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«Брентфорд» з Ярмолюком здобув розгромну перемогу над «Челсі»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Брентфорд» з Ярмолюком здобув розгромну перемогу над «Челсі»
Бджоли у чемпіонаті Англії йдуть без поразок – дві перемоги та три нічиї
фото: ФК «Брентфорд»

У складі бджіл відзначились Джейдон Ентоні, Ігор Тіаго та Фабіо Карвалью

18 вересня відбувся матч п'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги між «Брентфордом» та «Челсі». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись на стадіоні «Брентфорд Комьюніті» у Лондоні. Стартовий свисток пролунав о 22:00 за Києвом.

У першому таймі команди голів не забивали, а ось друга 45-хвилинка подарувала глядачам справжнє шоу: бджоли у рідних стінах вразили ворота Еміліано Мартінеса тричі у період з 61-ї по 90+4-ту хвилину, завдяки чому здобули розгромну перемогу над командою Хабі Алонсо, 3:0.

У складі господарів на поле вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк, для якого ця гра стала 100-ю у вищому англійському дивізіоні. Зіграв він 69 хвилин, результативними діями не відзначився.

«Брентфорд» з дев'ятьма очками посідає третю позицію турнірної таблиці. «Челсі» з сімома пунктами йде сьомим.

Standings provided by Sofascore

Англйська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Брентфорд» – «Челсі» – 3:0

Голи: Ентоні, 61, Тіаго, 83, Карвалью, 90+4

Нагадаємо, що «Полісся» з голом Краснопіра переграло «Кривбас» та залишилось лідером УПЛ.

До слова, «Оболонь» з голом голкіпера назарія Федоренка вирвала нічию у матчі сьомого туру УПЛ з «Чорноморцем».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК «Брентфорд» АПЛ

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