Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото

Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фотоРеклама
Ділимося фотомоментами перед важливим матчем відбору на Чемпіонат світу 2027
Уже о 19:00 чоловіча збірна України з баскетболу розпочне виступи у другому етапі відбору на Чемпіонат світу 2027. До вашої уваги останні миттєвості передматчевої підготовки просто з місця подій у Риги.
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28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Греції разом із GGBET!
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