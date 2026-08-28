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Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото
Україна вже о 19:00 розпочне матч з Грецією
фото: Главком

Ділимося фотомоментами перед важливим матчем відбору на Чемпіонат світу 2027

Уже о 19:00 чоловіча збірна України з баскетболу розпочне виступи у другому етапі відбору на Чемпіонат світу 2027. До вашої уваги останні миттєвості передматчевої підготовки просто з місця подій у Риги. 

Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 1
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 2
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 3
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 4

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28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч –  це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Греції разом із GGBET!

Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 5
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 6
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 7
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 8
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 9
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 10
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 11
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 12
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 13
Останні приготування до матчу відбору на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу Україна – Греція: фото фото 14
У залі в збірної України буде особлива підтримка
У залі в збірної України буде особлива підтримка
фото: Главком

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Теги: чемпіонат світу Збірна України баскетбол

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