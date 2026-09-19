Легенді «Ліверпуля» та «Лідса» Макаллістеру загрожує банкрутство через податковий борг

61-річному ексфутболісту доводиться оперативно вирішувати прикру ситуацію

Колишній футболіст збірної Шотландії та легенда «Ліверпуля» і «Лідса» Гарі Макаллістер зіткнувся із загрозою банкрутства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Ненавмисне ухилення від податків

Як повідомляє The Telegraph, 61-річний Макаллістер, імовірно, був серед відомих футболістів, які інвестували кошти у кінопартнерства. Згодом Податкова служба Великої Британії визнала ці схеми способом ухилення від сплати податків. Інвесторам пропонували значні податкові пільги завдяки відносно невеликим внескам, забезпеченим великими позиками.

При цьому Макаллістера не звинувачують у навмисному ухиленні від сплати податків. Його представники заявили, що футболіст вважав, ніби його податковий консультант самостійно врегульовує питання. Наразі Макаллістер намагається якнайшвидше вирішити суперечку. У податковій службі зазначили, що підтримують людей, які мають борги, та намагаються допомогти їм, зокрема пропонуючи виплату частинами. За словами представника Податкової служби, звернення щодо банкрутства є крайнім заходом.

Гарі Макаллістер став одним із кількох колишніх футболістів, проти яких були ініційовані процедури через податкові борги. Раніше повідомлялося про аналогічну справу щодо іншої легенди «Ліверпуля» Джеймі Каррагера, а також колишніх гравців Стівена Фіннана та Шона-Райта Філліпса.

Кар'єра Макаллістер

Макаллістер вважається одним із найвидатніших півзахисників в історії Шотландії. Він відіграв ключову роль у чемпіонському сезоні «Лідса» 1991/92, коли команда здобула титул останнього чемпіонату Англії до перейменування турніру на Прем’єр-лігу.

У 2000 році шотландець приєднався до «Ліверпуля», з яким за два сезони виграв Кубок Англії, Кубок УЄФА та Кубок англійської ліги. Загалом Макаллістер провів 57 матчів за збірну Шотландії та протягом чотирьох років був її капітаном.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик опинився в епіцентрі гучного судового процесу.