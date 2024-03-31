Баскетбольний клуб «Франківськ-Прикарпаття» став чемпіоном жіночої Суперліги

У фіналі Суперліги «Франківськ» здолав «Київ-Баскет» з рахунком 73:40

У Києві сьогодні, 31 березня, завершився Фінал чотирьох Жіночої Суперліги, куди за результатами регулярного сезону змогли кваліфікуватися «Київ-Баскет», «Франківськ-Прикарпаття», «Рівне-ОШВСМ» та «ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Літвака Б.Д». У півфінальних матчах обидві команди-фаворити обіграли своїх суперниць та вийшли до недільного «золотого» фіналу: киянки здолали опір одеситок (72:65), а франківчанки – рівнянок (83:53).

Інтриги у поєдинку за трофей Суперліги додавало ще й те, що під час регулярної частини сезону, де команди зустрічалися між собою 4 рази, статистика особистих зустрічей була нічийною (2 перемоги здобув «Київ-Баскет» на виїзді до Івано-Франківська укінці 2023 року – 66:77 та 59:74, а «Франківськ-Прикарпаття» були сильнішими ніж киянки на початку 2024-го – 71:62 та 82:45). Ставки на зустріч були високими, адже «Франківськ» захищав титул, а «Київ-Баскет» прагнув повернути трофей до Палацу спорту «Венето», у якому і відбувався фінал.

Зі старту гості тиснули на опоненток за рахунок як успішних атак, так і прекрасного захисту, який заважав виконанню кидків киянкам – за підсумками першої чверті «Франківськ» був попереду з рахунком 9:18. Другий відрізок матчу вийшов більш рівним, адже «жовто-чорні» почали набирати впевненість у власних діях. Однак виграти чверть їм це не допомогло, адже розрив збільшився до 15 очок (20:35).

Ключовим моментом матчу став початок третьої чверті, який остаточно продемонстрував переможні наміри «Франківська»: підопічні Юрія Процюка заробили 12 очок поспіль, 9 з яких набрала Оксана Моллова. Незважаючи на влучну спробу Віти Горобець з дальньої дистанції, франківчанки змогли провести ривок 9-0 і виграти чверть з рахунком 5:22. За таких умов остання чверть стала можливістю зіграти для гравчинь з лавки запасних обох команд – і вона стала найближчою у матчі (15:16 на користь франківчанок). За підсумком 40 хвилин основного часу «Франківськ» переміг «Київ-Баскет» з рахунком 73:40 та вдруге поспіль став чемпіоном України!

У бронзовому фіналі «Рівне» обіграло «Інтерхім» з рахунком 71:64 та завоювало третє місце цьогорічної Суперліги.

Окрім цього, після завершення зустрічі були присвоєні індивідуальні нагороди гравчиням за підсумками сезону: Оксана Моллова стала найціннішою гравчинею (MVP) року, Кристина Філевич – найкращою форвардинею, Анжеліка Ляшко – кращою захисницею, Анна Сугак – кращою центровою, Дар'я Кононученко – найкращою молодою гравчинею.