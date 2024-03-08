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Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушені Олімпійської хартії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова МОК Бах звинуватив Росію у порушені Олімпійської хартії
Бах у 2023 року оголосив про допуск російських спортсменів на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі
фото з відкритих джерел

Томас Бах: «Щодня ми спостерігаємо дедалі агресивніші заяви з боку російського уряду та чиновників»

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російська влада порушила Олімпійську хартію, у відповідь на звинувачення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова самого глави МОК у зраді ідеалів олімпізму. Про це пише The Guardian.

«Щодня ми спостерігаємо дедалі агресивніші заяви з боку російського уряду та чиновників. Примітно, що ця агресія походить від того ж самого уряду, який стояв за скандальними маніпуляціями з антидопінговою системою до, під час і після зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі.

Також важливо, що російський уряд ігнорує те, що воно змусило нас діяти. Кричуще порушення Олімпійської хартії призвело до таких наших дій», – наголосив Бах. 

Раніше повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024 у час повномасштабної війни проти України. Функціонер підтримав тезу про виняткову відповідальність за війну проти України російської влади. Водночас нагадав, що агресія РФ – не єдиний збройний конфлікт на планеті.

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Теги: спорт олімпійські ігри Томас Бах

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