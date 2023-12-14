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Президент Міжнародного олімпійського комітету пояснив, чому допустив РФ до Олімпіади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Міжнародного олімпійського комітету пояснив, чому допустив РФ до Олімпіади
Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024
фото з відкритих джерел

«Ця війна одна з 28-ми воєн і конфліктів, що тривають у світі»

Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024 у час повномасштабної війни проти України. Про це повідомляє BBC.

Функціонер підтримав тезу про виняткову відповідальність за війну проти України російської влади. Водночас нагадав, що агресія РФ – не єдиний збройний конфлікт на планеті.

«Індивідуальні атлети не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Ця війна одна з 28-ми воєн і конфліктів, що тривають у світі, а всі інші спортсмени змагають в мирі один з одним», – заявив Бах.

Окрім того, президент МОК відкинув погрози бойкоту прийдешніх літніх Ігор. Натомість «дозволив» країнам, які не згодні з поверненням росіян і білорусів до змагань, «мати відмінні політичні погляди». Свою цинічну заяву Бах зробив на Глобальному форумі ООН у справах біженців.

Нагадаємо, Олімпійські ігри відбудуться в липні-серпні 2024 року. Росія і Білорусь не змагатимуться там у командних видах спорту. Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

Раніше Україна бойкотувала змагання, до яких допустили представників РФ і Білорусі. Проте, влітку Мінмолодьспорту скасувало наказ про відкликання спортсменів із таких турнірів. Натомість українські атлети виходять на старти з нейтральними спортсменами звідти.

До слова, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити «нейтральним» росіянам та білорусам взяти участь в літніх Олімпійських іграх-2024.

Теги: Міжнародний олімпійський комітет Томас Бах спорт Олімпіада російські спортсмени

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