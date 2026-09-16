«Бенфіка» з Трубіним та Судаковим здолала «Мілан» у матчі Ліги Європи

«Бенфіка» заробила перші три очки у другому за статусом єврокубку

Команда Марко Сілви здобула суху перемогу

16 вересня відбувся матч першого туру основного раунду Ліги Європи між «Міланом» та «Бенфікою». Про це повідомляє «Главком».

Матч приймав стадіон «Сан-Сіро» у Мілані. Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом.

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У стартовому складі гостей вийшло два українці: голкіпер Анатолій Трубін, який по ходу гри здійснив чотири сейви, а також хавбек Георгій Судаков.

Вже на 16-й хвилині команда Марко Сілви вийшла уперед та з того моменту лідерства не втрачала. Точний удар наніс Лікебакіо.

У другому таймі ще один м'яч орлів забив Камінські. Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь «Бенфіки».

Ліга Європи. Основний раунд. Перший тур

«Мілан» – «Бенфіка» – 0:2

Голи: Лукебакіо, 16, Каміньскі, 53

Нагадаємо, що тренер «Бенфіки» Марко Сілва ухвалив рішення, що Анатолій Трубін буде першим номером команди у Лізі Європи.