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«Бенфіка» з Трубіним та Судаковим здолала «Мілан» у матчі Ліги Європи

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Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Бенфіка» з Трубіним та Судаковим здолала «Мілан» у матчі Ліги Європи
«Бенфіка» заробила перші три очки у другому за статусом єврокубку
фото: ФК «Бенфіка»

Команда Марко Сілви здобула суху перемогу

16 вересня відбувся матч першого туру основного раунду Ліги Європи між «Міланом» та «Бенфікою». Про це повідомляє «Главком».

Матч приймав стадіон «Сан-Сіро» у Мілані. Стартовий свисток пролунав о 22:00 за київським часом.

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У стартовому складі гостей вийшло два українці: голкіпер Анатолій Трубін, який по ходу гри здійснив чотири сейви, а також хавбек Георгій Судаков.

Вже на 16-й хвилині команда Марко Сілви вийшла уперед та з того моменту лідерства не втрачала. Точний удар наніс Лікебакіо.

У другому таймі ще один м'яч орлів забив Камінські. Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь «Бенфіки».

Ліга Європи. Основний раунд. Перший тур

«Мілан» – «Бенфіка» – 0:2

  • Голи: Лукебакіо, 16, Каміньскі, 53

Нагадаємо, що тренер «Бенфіки» Марко Сілва ухвалив рішення, що Анатолій Трубін буде першим номером команди у Лізі Європи.

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Теги: Ліга Європи ФК Бенфіка ФК Мілан Анатолій Трубін Георгій Судаков

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