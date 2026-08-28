Сікан забив ювілейний гол у єврокубках за «Андерлехт»

Данило Сікан після переходу з «Шахтаря» не загубився у новій команді

Український форвард продовжує розривати у матчах Ліги Європи

Український нападник «Андерлехта» Данило Сікан продовжує результативно виступати у кваліфікації Ліги Європи. У матчі-відповіді фінального раунду відбору проти казахстанського «Кайрата» 25-річний форвард забив один із м'ячів своєї команди та допоміг бельгійському клубу здобути впевнену перемогу 3:0. Про це повідомляє «Главком».

Гольова дія Сікана

«Андерлехт» ще до початку зустрічі мав комфортну перевагу після першого матчу, в якому також переміг «Кайрат» із рахунком 3:0. Тож бельгійці відчували себе доволі комфортно перед матчем-відповіддю.

Данило Сікан розпочав матч у стартовому складі. Першим рахунок у зустрічі відкрив нападник «Андерлехта» Міхайло Цветкович, який наприкінці першого тайму реалізував пенальті. А вже на 53-й хвилині свій момент використав українець. Данило Сікан отримав м'яч у штрафному майданчику та ударом у правий кут воріт подвоїв перевагу господарів. Для форварда цей гол став третім поспіль у єврокубкових матчах. Перед цим він забивав у поєдинках проти ПАОКа та «Кайрата», а ще раніше відзначався у двох матчах із «Хаммарбю».

Остаточний рахунок матчу встановив захисник Жуліан Б'янкон. «Андерлехт» спокійно втримав перевагу та за сумою двох зустрічей розгромив казахстанського суперника 6:0 та пробився до основного раунду Ліги Європи сезону 2026/27.

Ювілейний гол Сікана

Для українця нинішній сезон є особливо результативним, бо у шести матчах єврокубкової кваліфікації Сікан забив уже п'ять голів. За цим показником він посідає друге місце серед найкращих бомбардирів поточного розіграшу Ліги Європи, розділивши цю позицію з Гаррісом Табаковичем із «Зальцбурга». Попереду лише Вангеліс Павлідіс із «Бенфіки», на рахунку якого на один гол більше.

Також гол у ворота «Кайрата» дозволив Сікану досягти позначки у 10 забитих м'ячів у єврокубках за кар'єру. Половину з них українець, як уже зазначалося, забив уже після переходу до «Андерлехта». Ще п'ять м'ячів Сікан забив раніше у складі донецького «Шахтаря»: у Лізі чемпіонів за «Шахтар» форвард відзначався у матчах проти ПСВ, «Порту» та «Барселони», а у зустрічі з бельгійським «Антверпеном» у 2023 році оформив дубль.

Нагадаємо, що Данило Сікан забив яскравий гол за «Андерлехт» у кваліфікації Ліги Європи проти ПАОКа.