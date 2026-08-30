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«Мілан» продав екслідера команди в «Галатасарай»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» продав екслідера команди в «Галатасарай»
Рафаел Леан перебрався до Туреччини
фото: ФК «Галатасарай»

«Россонері» попрощалися з колись провідним виконавцем команди

Фланговий нападник Рафаел Леан змінив італійський «Мілан» на стамбульський «Галатасарай». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Турецький гранд оформив повноцінний трансфер португальця. «Леви» віддали за нього 38 млн євро. Також «россонері» отримають 20 % від наступного продажу Леана.

Новачок уклав із «Галатасараєм» контракт на чотири роки. Нападник зароблятиме в турецькій Суперлізі 10 млн євро «чистими» за сезон. Стамбульці в новій кампанії змагатимуться в основному раунді Ліги чемпіонів.

Леан у минулому сезоні зіграв 31 матч у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і три результативні передачі. У складі «Мілана» португальський вінгер провів вісім років.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А «Ґалатасарай» ФК Мілан Рафаель Леау

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