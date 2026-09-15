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«Олімпіакос» ухвалив важливе рішення щодо Яремчука

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Олімпіакос» ухвалив важливе рішення щодо Яремчука
Роман Яремчук намагатиметься відвоювати місце в основі
фото: ФК «Олімпіакос»

Новий тренер грецького гранда розраховує на українця

Форвард збірної України Роман Яремчук увійшов до оновленої заявки пірейського «Олімпіакоса» на Лігу Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Нападник замінив у списку заявлених Аюба Ель-Каабі. Марокканець зазнав травми та вибув на тривалий термін. Яремчук потрапив до заявки на фоні зміни головного тренера.

Минулого тижня «Олімпіакос» звільнив Хосе Луїса Менділібара. Замість нього грецький гранд очолив інший іспанський фахівець – Іманоль Альгуасіль. Вочевидь, новий керманич «червоно-білих» готовий надати шанс українцю.

Яремчук у нинішньому сезоні провів два поєдинки. Результативними діями він наразі не відзначився. Влітку форвард не зміг працевлаштуватися в іншому клубі.

До слова, українець Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль в чемпіонаті Італії. Форвард вийшов із лави запасних у матчі проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Олімпіакос Роман Яремчук

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